Шансы хорватов на победу не теоретические. Проклятие Бразилии может сыграть им на руку.
Все привыкли видеть Неймара и Лионеля Месси на одной половине поля — что в «Барселоне», что в «ПСЖ», но их игра друг против друга невероятно увлекательна. Встретятся ли они в полуфинале?
Выбить Бразилию с турнира может Хорватия — команда, которая отбегала 120 минут в матче с Японией и разгромила её в серии пенальти. На ЧМ-2018 хорваты трижды заходили в экстра-тайм: с Данией, Россией и Англией. И неизменно побеждали.
До уникального достижения великого бразильца Неймару остаётся забить всего два гола. За карьеру в национальной команде Пеле поразил ворота соперника 77 раз, в активе его ближайшего преследователя — 76 мячей.
Яркая борьба идёт за звание лучшего бомбардира чемпионата мира. Килиан Мбаппе лидирует с пятью голами, в то время как Ришарлисон забил три. После матча с Хорватией всё может измениться.
Бразилии тотально не везёт с европейскими командами в 1/4 финала. Если исключить 2014 год, когда бразильцы прошли колумбийцев, то на последних трёх чемпионатах мира они не могли совладать с европейцами именно на этой стадии турнира. В 2006-м проиграли французам, в 2010-м — голландцам, в 2018-м — бельгийцам.