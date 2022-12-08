Алан Ширер не включил двух действующих легенд в команду лучших игроков в истории чемпионатов мира. Можно было выбрать не более одного игрока из каждой сборной.
Яшин сыграл на трёх ЧМ: 1958, 1962 и 1966 годов. На чемпионате мира — 1966 в Англии сборная СССР заняла четвёртое место — это лучший результат команды в истории. Был он в составе и на ЧМ-1970, но на поле не выходил.
Насасси в составе сборной Уругвая выиграл первый чемпионат мира в истории — в 1930 году.
Кайзер Франц добыл полный комплект медалей ЧМ: серебро в 1966-м, бронзу в 1970-м и, наконец, золото в 1974-м.
Чемпион мира 1966 года. Пеле называл Бобби Мура лучшим защитником, против которого он играл.
Легендарный игрок «Милана» стал бронзовым призёром ЧМ-1990 и взял серебро четыре года спустя. Как-то даже несправедливо, что победный для Италии чемпионат мира — 2006 прошёл без Мальдини.
Системообразующий игрок сборной Испании на победном ЧМ-2010. Важнейшая фигура «золотого» поколения сборной.
Без Модрича сборная Хорватии вряд ли дошла бы до финала ЧМ-2018. Дойдёт ли в 2022-м?
Его два удара головой по мячу сделали Францию чемпионом в 1998 году. Его удар головой в грудь Матерацци, возможно, лишил команду титула восемь лет спустя.
Дон Диего сделал Аргентину счастливой, приведя команду к Кубку мира в 1986 году. Четыре года спустя аргентинцев в финале остановила сборная ФРГ.
Единственный в истории футболист, ставший трёхкратным чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.
Круифф творил магию на ЧМ-1974, но в финале команда Нидерландов пала под натиском немцев.