Символическая сборная за всю историю ЧМ (версия Алана Ширера)

Алан Ширер не включил двух действующих легенд в команду лучших игроков в истории чемпионатов мира. Можно было выбрать не более одного игрока из каждой сборной.

Лев Яшин (СССР) — вратарь

Яшин сыграл на трёх ЧМ: 1958, 1962 и 1966 годов. На чемпионате мира — 1966 в Англии сборная СССР заняла четвёртое место — это лучший результат команды в истории. Был он в составе и на ЧМ-1970, но на поле не выходил.

Хосе Насасси (Уругвай) — правый защитник

Насасси в составе сборной Уругвая выиграл первый чемпионат мира в истории — в 1930 году.

Франц Беккенбауэр (ФРГ) — центральный защитник

Кайзер Франц добыл полный комплект медалей ЧМ: серебро в 1966-м, бронзу в 1970-м и, наконец, золото в 1974-м.

Бобби Мур (Англия) — центральный защитник

Чемпион мира 1966 года. Пеле называл Бобби Мура лучшим защитником, против которого он играл.

Паоло Мальдини (Италия) — левый защитник

Легендарный игрок «Милана» стал бронзовым призёром ЧМ-1990 и взял серебро четыре года спустя. Как-то даже несправедливо, что победный для Италии чемпионат мира — 2006 прошёл без Мальдини.

Хави (Испания) — центральный полузащитник

Системообразующий игрок сборной Испании на победном ЧМ-2010. Важнейшая фигура «золотого» поколения сборной.

Лука Модрич (Хорватия) — центральный полузащитник

Без Модрича сборная Хорватии вряд ли дошла бы до финала ЧМ-2018. Дойдёт ли в 2022-м?

Зинедин Зидан (Франция) — атакующий полузащитник

Его два удара головой по мячу сделали Францию чемпионом в 1998 году. Его удар головой в грудь Матерацци, возможно, лишил команду титула восемь лет спустя.

Диего Марадона (Аргентина) — правый форвард

Дон Диего сделал Аргентину счастливой, приведя команду к Кубку мира в 1986 году. Четыре года спустя аргентинцев в финале остановила сборная ФРГ.

Пеле (Бразилия) — центрфорвард

Единственный в истории футболист, ставший трёхкратным чемпионом мира как игрок: в 1958, 1962 и 1970 годах.

Йохан Круифф (Нидерланды) — левый форвард

Круифф творил магию на ЧМ-1974, но в финале команда Нидерландов пала под натиском немцев.