Сейчас — Криштиану Роналду

Наследником же легендарного форварда стал не менее великий футболист. Роналду не попал в стартовый состав на матч со Швейцарией, но списывать со счетов его рано. В конце концов, мы говорим о человеке, забившим 118 голов за сборную.