На ЧМ-2014 «оранжевые» завоевали бронзовые медали. Это лучший результат на ЧМ в истории голландской сборной. Давайте сравним лидеров тогда и сейчас. ►►
Главный бомбардир команды забил четыре гола на турнире, в том числе незабываемый мяч Испании в группе.
23-летний форвард ушёл с поля без гола в 1/8 финала с США — зато забил целых три мяча в групповом турнире.
Как и полагается вингеру, Роббен регулярно создавал остроту на фланге и при этом трижды поразил ворота самостоятельно.
На групповом этапе 28-летний игрок молчал, но сумел открыть счёт в игре 1/8 финала с американцами.
Десятый номер Нидерландов классно рулил атаками команды: сделал два ассиста в игре с Испанией, забил Мексике. Только матч за третье место пропустил — травма.
Такое впечатление, что с этим полузащитником в составе одновременно оказывается 12 человек — он успевает отработать и в атаке, и в обороне.
Центральный защитник отыграл все семь матчей на турнире, причём лишь однажды его заменили — когда результат матча уже был ясен (та самая победа над Испанией 5:1).
Один из лучших, если не лучший защитник мира прямо сейчас.
Основной вратарь сборной на ЧМ-2014. За исключением одной серии пенальти — с Коста-Рикой, когда его заменили на Тима Крула.
Неожиданный первый номер «оранжевых». Свой первый вызов в сборную Нопперт получил только в сентябре 2022-го.