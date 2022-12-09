Звёзды сборной Нидерландов на ЧМ-2014 и ЧМ-2022

На ЧМ-2014 «оранжевые» завоевали бронзовые медали. Это лучший результат на ЧМ в истории голландской сборной. Давайте сравним лидеров тогда и сейчас. ►►

Тогда — Робин ван Перси

Главный бомбардир команды забил четыре гола на турнире, в том числе незабываемый мяч Испании в группе.

Сейчас — Коди Гакпо

23-летний форвард ушёл с поля без гола в 1/8 финала с США — зато забил целых три мяча в групповом турнире.

Тогда — Арьен Роббен

Как и полагается вингеру, Роббен регулярно создавал остроту на фланге и при этом  трижды поразил ворота самостоятельно.

Сейчас — Мемфис Депай

На групповом этапе 28-летний игрок молчал, но сумел открыть счёт в игре 1/8 финала с американцами.

Тогда — Уэсли Снейдер

Десятый номер Нидерландов классно рулил атаками команды: сделал два ассиста в игре с Испанией, забил Мексике. Только матч за третье место пропустил — травма.

Сейчас — Френки де Йонг

Такое впечатление, что с этим полузащитником в составе одновременно  оказывается 12 человек — он успевает отработать и в атаке, и в обороне.

Тогда — Стефан де Врей

Центральный защитник отыграл все семь матчей на турнире, причём лишь однажды его заменили — когда результат матча уже был ясен (та самая победа над Испанией 5:1).

Сейчас — Вирджил ван Дейк

Один из лучших, если не лучший защитник мира прямо сейчас.

Тогда — Яспер Силлессен

Основной вратарь сборной на ЧМ-2014. За исключением одной серии пенальти — с Коста-Рикой, когда его заменили на Тима Крула.

Сейчас — Андрис Нопперт

Неожиданный первый номер «оранжевых». Свой первый вызов в сборную Нопперт получил только в сентябре 2022-го.