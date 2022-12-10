Звёзды сборной Англии на ЧМ-1966 и ЧМ-2022

Англичане брали Кубок мира лишь раз. В 1966 году команда Альфа Рамсея была очень сильна, но у Гарета Саутгейта тоже есть козыри в рукаве. Кто был лидером тогда, а кто – сейчас? ►►

Тогда — Бобби Чарльтон

Легенда «Манчестер Юнайтед» и национальной команды не зря получил в 1966 году «Золотой мяч». На чемпионате мира он забил трижды, но при этом выполнял много черновой работы, будучи мозговым центром «трёх львов».

Сейчас — Гарри Кейн

Нападающий «Тоттенхэма» такой же лидер сборной Англии, каким когда-то был Чарльтон. На чемпионате мира Кейн забил лишь однажды, но зато отдал целых три результативных передачи.

Тогда — Мартин Питерс

Полузащитник был важной частью системы Альфа Рамсея на ЧМ-1966. Он стимулировал товарищей по команде работать усерднее. Например, дал надежду англичанам в финале, забив второй гол.

Сейчас — Джуд Беллингем

19-летним полузащитником дортмундской «Боруссии» восхищается весь мир! Его великолепная передача на Джордана Хендерсона в матче с Сенегалом в 1/8 финала стала голевой и задала нужный тон игре англичан.

Тогда — Роджер Хант

Второй лучший бомбардир «Ливерпуля» сыграл на чемпионате мира шесть матчей и стал автором трёх голов. Без его помощи сборная Англии вряд ли бы вышла из группы в плей-офф.

Сейчас — Маркус Рашфорд

Нападающий «МЮ» невероятно полезен для команды Гарета Саутгейта. Рашфорд постепенно вышел на пик формы и теперь без проблем кладёт красивые мячи в ворота соперника. Взять хотя бы дубль в игре с Уэльсом.

Тогда — Джеффри Хёрст

Форвард прославился как единственный игрок в истории футбола, сумевший забить три мяча в финальном матче ЧМ. Хотя победный гол Хёрста обсуждают до сих пор — арбитры не были уверены в том, что мяч пересёк линию ворот.

Сейчас — Букайо Сака

Игрок «Арсенала» ввязался в борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. На счету Саки уже три гола, два из которых он забил Ирану. Потрясающий результат для 21-летнего парня!

Тогда — Бобби Мур

Защитник стал капитаном национальной команды достаточно рано — в 22 года и 46 дней, но даже в таком молодом возрасте он уже был отличным мотиватором. Без него партнёры не добились бы успеха в 1966 году.

Сейчас — Гарри Магуайр

В последнее время игра защитника «Манчестер Юнайтед» оставляет неоднозначное впечатление, но Гарри смог доказать, что заслужил место в основе. Кто-то и вовсе считает, что только он способен остановить Килиана Мбаппе в четвертьфинале.