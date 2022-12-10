Звёзды сборной Англии на ЧМ-1966 и ЧМ-2022

Англичане брали Кубок мира лишь раз. В 1966 году команда Альфа Рамсея была очень сильна, но у Гарета Саутгейта тоже есть козыри в рукаве. Кто был лидером тогда, а кто – сейчас? ►►