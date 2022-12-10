Англичане брали Кубок мира лишь раз. В 1966 году команда Альфа Рамсея была очень сильна, но у Гарета Саутгейта тоже есть козыри в рукаве. Кто был лидером тогда, а кто – сейчас? ►►
Легенда «Манчестер Юнайтед» и национальной команды не зря получил в 1966 году «Золотой мяч». На чемпионате мира он забил трижды, но при этом выполнял много черновой работы, будучи мозговым центром «трёх львов».
Нападающий «Тоттенхэма» такой же лидер сборной Англии, каким когда-то был Чарльтон. На чемпионате мира Кейн забил лишь однажды, но зато отдал целых три результативных передачи.
Полузащитник был важной частью системы Альфа Рамсея на ЧМ-1966. Он стимулировал товарищей по команде работать усерднее. Например, дал надежду англичанам в финале, забив второй гол.
19-летним полузащитником дортмундской «Боруссии» восхищается весь мир! Его великолепная передача на Джордана Хендерсона в матче с Сенегалом в 1/8 финала стала голевой и задала нужный тон игре англичан.
Второй лучший бомбардир «Ливерпуля» сыграл на чемпионате мира шесть матчей и стал автором трёх голов. Без его помощи сборная Англии вряд ли бы вышла из группы в плей-офф.
Нападающий «МЮ» невероятно полезен для команды Гарета Саутгейта. Рашфорд постепенно вышел на пик формы и теперь без проблем кладёт красивые мячи в ворота соперника. Взять хотя бы дубль в игре с Уэльсом.
Форвард прославился как единственный игрок в истории футбола, сумевший забить три мяча в финальном матче ЧМ. Хотя победный гол Хёрста обсуждают до сих пор — арбитры не были уверены в том, что мяч пересёк линию ворот.
Игрок «Арсенала» ввязался в борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. На счету Саки уже три гола, два из которых он забил Ирану. Потрясающий результат для 21-летнего парня!
Защитник стал капитаном национальной команды достаточно рано — в 22 года и 46 дней, но даже в таком молодом возрасте он уже был отличным мотиватором. Без него партнёры не добились бы успеха в 1966 году.
В последнее время игра защитника «Манчестер Юнайтед» оставляет неоднозначное впечатление, но Гарри смог доказать, что заслужил место в основе. Кто-то и вовсе считает, что только он способен остановить Килиана Мбаппе в четвертьфинале.