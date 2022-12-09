20 лет бразильцы не побеждали на ЧМ. Катастрофа для футбольной нации. Последний Кубок мира датирован 2002 годом. Давайте посмотрим на 5 лидеров тогда и сейчас. ►►
ЧМ-2002 стал бенефисом Роналдо. Восемь голов на турнире и «Золотой мяч» по итогам года — тут комментарии излишни.
25-летнему форварду «Тоттенхэма», конечно, пока далековато до Роналдо. Но у него уже три гола на турнире — со своими обязанностями он справляется.
На ЧМ-2002 Роналдиньо было всего 22 года, но он уже тогда творил магию в атаке. И, само собой, мы не забудем его потрясающий гол со штрафного в ворота сборной Англии в четвертьфинале.
Теперь за волшебство на поле отвечает 30-летний Неймар. Здорово, что к плей-офф он успел восстановиться после небольшой травмы, полученной в первом матче с сербами.
Лидер центральной линии без замен отыграл все семь матчей на ЧМ-2002. Незаметный, но не менее важный герой «селесао».
Своего рода реинкарнация Жилберто Силвы. Когда в центре играет такой футболист, за порядок на поле можно не беспокоиться.
Лусио также был незаменимым игроком Бразилии в Японии и Корее. Редкому форварду удавалось уйти от него.
Защитник-ветеран, который всего на шесть лет младше Лусио, в каждом матче доказывает, что и в 38 лет можно быть топ-игроком топ-команды.
Этот вратарь все 19 лет активной карьеры выступал за один клуб — «Палмейрас». Удивительный пример верности команде, даже по меркам того времени.
Представляете, насколько хорош Алисон, если Эдерсон из «Манчестер Сити» — всего лишь второй вратарь команды?