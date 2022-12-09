Звёзды сборной Аргентины на ЧМ-2014 и ЧМ-2022

На ЧМ-2014 команда Месси остановилась в шаге от Кубка мира. Сможет ли Лео взять титул с новыми партнёрами? Давайте посмотрим лидеров тогда и сейчас. ►►

Тогда — Гонсало Игуаин

Самый яркий момент ЧМ-2014 с участием этого форварда — нереализованный момент при счёте 0:0 в финальном матче с Германией.

Сейчас — Лаутаро Мартинес

25-летний нападающий пока не забивал на ЧМ-2022. Может, в четвертьфинале наконец-то прорвёт?

Тогда — Лионель Месси

На лучшем пока для себя ЧМ Месси забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Как же классно они взаимодействовали с Ди Марией…

Сейчас — Лионель Месси

Лионель настолько уникален, что заменить его кем-то другим невозможно. Он, как и прежде,  главная сила Аргентины в атаке.

Тогда — Хавьер Маскерано

Цепкий опорник без замен отыграл все матчи на турнире, получив при этом лишь одну жёлтую карточку — в финале с немцами.

Сейчас — Энцо Фернандес

21-летний полузащитник «Бенфики» в первых двух матчах ЧМ выходил на замену, однако по ходу турнира стал игроком стартового состава. На его счету второй гол в матче с Мексикой (2:0).

Тогда — Мартин Демикелис

Центральный защитник впервые вышел на поле лишь в четвертьфинале — и сразу в стартовом составе. В трёх решающих матчах Аргентина пропустила лишь один гол — в финале от немцев.

Сейчас — Николас Отаменди

34-летний футболист «Бенфики» — самый опытный человек в защитной линии Аргентины. Без таких игроков топ-команду построить невозможно.

Тогда — Серхио Ромеро

Вратарь не только провёл четыре «сухих» матча на ЧМ-2014, но и выиграл серию пенальти с Нидерландами в полуфинале.

Сейчас — Эмилиано Мартинес

30-летний вратарь дебютировал за сборную совсем недавно, в июне 2021 года. У него уже два «сухих» матча на ЧМ-2022 — с Мексикой и Польшей на групповом этапе.