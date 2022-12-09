На ЧМ-2014 команда Месси остановилась в шаге от Кубка мира. Сможет ли Лео взять титул с новыми партнёрами? Давайте посмотрим лидеров тогда и сейчас. ►►
Самый яркий момент ЧМ-2014 с участием этого форварда — нереализованный момент при счёте 0:0 в финальном матче с Германией.
25-летний нападающий пока не забивал на ЧМ-2022. Может, в четвертьфинале наконец-то прорвёт?
На лучшем пока для себя ЧМ Месси забил четыре гола и отдал одну голевую передачу. Как же классно они взаимодействовали с Ди Марией…
Лионель настолько уникален, что заменить его кем-то другим невозможно. Он, как и прежде, главная сила Аргентины в атаке.
Цепкий опорник без замен отыграл все матчи на турнире, получив при этом лишь одну жёлтую карточку — в финале с немцами.
21-летний полузащитник «Бенфики» в первых двух матчах ЧМ выходил на замену, однако по ходу турнира стал игроком стартового состава. На его счету второй гол в матче с Мексикой (2:0).
Центральный защитник впервые вышел на поле лишь в четвертьфинале — и сразу в стартовом составе. В трёх решающих матчах Аргентина пропустила лишь один гол — в финале от немцев.
34-летний футболист «Бенфики» — самый опытный человек в защитной линии Аргентины. Без таких игроков топ-команду построить невозможно.
Вратарь не только провёл четыре «сухих» матча на ЧМ-2014, но и выиграл серию пенальти с Нидерландами в полуфинале.
30-летний вратарь дебютировал за сборную совсем недавно, в июне 2021 года. У него уже два «сухих» матча на ЧМ-2022 — с Мексикой и Польшей на групповом этапе.