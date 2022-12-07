Вспоминаем самые неожиданные результаты на стадии плей-офф чемпионатов мира по футболу.
Сборная Венгрии в то время считалась лучшей командой мира. В группе мадьяры разгромили немцев 8:3, а в финале вели 2:0, но необъяснимым образом рассыпались. Этот матч получил название «Чудо в Берне».
Скандинавы неожиданно выиграли свою группу, победив в том числе сборную ФРГ, однако в первом раунде плей-офф ещё более неожиданно потерпели разгромное поражение. Покер на счету Эмилио Бутрагеньо.
Немцы славны своими камбэками, но тут вышло всё наоборот: на гол Лотара Маттеуса с пенальти болгары ответили точными ударами Христо Стоичкова и Йордана Лечкова.
Четыре года спустя сборная Германии вновь провалила четвертьфинал. Команда Хорватии не оставила им ни единого шанса.
Ничто не предвещало беды для итальянцев, но в конце основного времени Сеол Ки Хьон сравнял счёт, а за три минуты до конца овертайма Ан Чжун Хван забил «золотой» гол.
Чудеса для корейцев продолжились в четвертьфинале. Судья отменил несколько голов сборной Испании, а в серии пенальти хозяева того турнира оказались точнее.
В этом случае сенсацией является не исход, а счёт и та лёгкость, с которой он был достигнут.
Сборная России проявила характер, удержав ничью в основное и дополнительное время и не дрогнув в серии пенальти. Спасибо ноге Игоря Акинфеева!