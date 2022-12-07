Самые громкие сенсации плей-офф ЧМ

Вспоминаем самые неожиданные результаты на стадии плей-офф чемпионатов мира по футболу.

ЧМ-1954. ФРГ — Венгрия — 3:2 (финал)

Сборная Венгрии в то время считалась лучшей командой мира. В группе мадьяры разгромили немцев 8:3, а в финале вели 2:0, но необъяснимым образом рассыпались. Этот матч получил название «Чудо в Берне».

ЧМ-1986. Испания — Дания — 5:1 (1/8 финала)

Скандинавы неожиданно выиграли свою группу, победив в том числе сборную ФРГ, однако в первом раунде плей-офф ещё более неожиданно потерпели разгромное поражение. Покер на счету Эмилио Бутрагеньо.

ЧМ-1994. Болгария — Германия — 2:1 (1/4 финала)

Немцы славны своими камбэками, но тут вышло всё наоборот: на гол Лотара Маттеуса с пенальти болгары ответили точными ударами Христо Стоичкова и Йордана Лечкова.

ЧМ-1998. Хорватия — Германия — 3:0 (1/4 финала)

Четыре года спустя сборная Германии вновь провалила четвертьфинал. Команда Хорватии не оставила им ни единого шанса.

ЧМ-2002. Южная Корея — Италия — 2:1 (д. в.) (1/8 финала)

Ничто не предвещало беды для итальянцев, но в конце основного времени Сеол Ки Хьон сравнял счёт, а за три минуты до конца овертайма Ан Чжун Хван забил «золотой» гол.

ЧМ-2002. Южная Корея — Испания — 0:0 (5:3 пен.) (1/4 финала)

Чудеса для корейцев продолжились в четвертьфинале. Судья отменил несколько голов сборной Испании, а в серии пенальти хозяева того турнира оказались точнее.

ЧМ-2014. Германия — Бразилия — 7:1 (полуфинал)

В этом случае сенсацией является не исход, а счёт и та лёгкость, с которой он был достигнут.

ЧМ-2018. Россия — Испания — 1:1 (4:3 пен.) (1/8 финала)

Сборная России проявила характер, удержав ничью в основное и дополнительное время и не дрогнув в серии пенальти. Спасибо ноге Игоря Акинфеева!