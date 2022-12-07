ЧМ-1954. ФРГ — Венгрия — 3:2 (финал)

Сборная Венгрии в то время считалась лучшей командой мира. В группе мадьяры разгромили немцев 8:3, а в финале вели 2:0, но необъяснимым образом рассыпались. Этот матч получил название «Чудо в Берне».