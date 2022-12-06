Сборная России прокляла Испанию? Третий раз подряд вылетели с крупного турнира по пенальти

Испанцы на трёх крупных турнирах подряд проигрывают в серии пенальти.
В 1/8 финала сборная Испании нарвалась на хозяев турнира. Пиренейцы, как обычно, доминировали во владении, однако не смогли справиться с Россией за 90 минут основного и 30 минут дополнительного времени.
В серии пенальти чуть удачливее оказались футболисты Станислава Черчесова. Кадр, как Игорь Акинфеев ногой отбил удар Яго Аспаса, стал одним из лучших на ЧМ-2018.
Испанцы могли проиграть и в основное время полуфинала Евро. На 60-й минуте счёт открыл Федерико Кьеза, однако за 10 минут до конца основного времени Альваро Мората восстановил равновесие.
Однако в серии пенальти Мората, как и Дани Ольмо, не забил. Итальянцы промазали лишь однажды (Мануэль Локателли первым ударом) и вышли в финал.
Примерно тот же сценарий, что и в матче со сборной России четыре года назад. Испанцы много владели мячом, но ничего из этого не извлекли.
В серии 11-метровых марокканцы реализовали три удара из четырёх, а вот испанские игроки не отличились ни разу. Один удар пришёлся в штангу, ещё два удара отразил Яссин Боно.