Сборная России прокляла Испанию? Третий раз подряд вылетели с крупного турнира по пенальти

Испанцы на трёх крупных турнирах подряд проигрывают в серии пенальти.

ЧМ-2018. Испания — Россия — 1:1 (3:4 пен.)

В 1/8 финала сборная Испании нарвалась на хозяев турнира. Пиренейцы, как обычно, доминировали во владении, однако не смогли справиться с Россией за 90 минут основного и 30 минут дополнительного времени.

В серии пенальти чуть удачливее оказались футболисты Станислава Черчесова. Кадр, как Игорь Акинфеев ногой отбил удар Яго Аспаса, стал одним из лучших на ЧМ-2018.

Евро-2020. Испания — Италия — 1:1 (2:4 пен.)

Испанцы могли проиграть и в основное время полуфинала Евро. На 60-й минуте счёт открыл Федерико Кьеза, однако за 10 минут до конца основного времени Альваро Мората восстановил равновесие.

Однако в серии пенальти Мората, как и Дани Ольмо, не забил. Итальянцы промазали лишь однажды (Мануэль Локателли первым ударом) и вышли в финал.

ЧМ-2022. Испания — Марокко — 0:0 (0:3 пен.)

Примерно тот же сценарий, что и в матче со сборной России четыре года назад. Испанцы много владели мячом, но ничего из этого не извлекли.

В серии 11-метровых марокканцы реализовали три удара из четырёх, а вот испанские игроки не отличились ни разу. Один удар пришёлся в штангу, ещё два удара отразил Яссин Боно.