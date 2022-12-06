Вспоминаем матчи четвертьфинальной стадии мундиалей, которые навсегда вошли в футбольную летопись.
Уже к 19-й минуте счёт был 3:0 в пользу сборной Швейцарии, однако австрийцам невероятным образом удалось отыграться. Команды забили 12 голов на двоих — это самый результативный матч в истории чемпионатов мира. Вечный рекорд?
Корейцы вышли из группы, сенсационно победив Италию 1:0 в решающем матче, а в четвертьфинале чуть было не преподнесли новый сюрприз. К 25-й минуте они вели 3:0, но покер Эйсебио всё перевернул.
Немцы проявили свой знаменитый бойцовский характер, превратив 0:2 в 3:2.
В этом матче Диего Марадона забил два своих самых знаковых гола. Сперва случилась та самая Рука Бога, а четыре минуты спустя – так называемый «Гол столетия», когда аргентинец в одиночку обыграл полкоманды англичан.
Сборная Камеруна под руководством советского тренера Валерия Непомнящего была близка к тому, чтобы сотворить невероятно громкую сенсацию. Африканцы вели у Англии 2:1, но не удержали преимущество.
Когда на 63-й минуте счёт стал 2:0 в пользу Бразилии, показалось, что европейскую сборную уже ничто не спасёт. Однако она нашла в себе силы отыграться. И только на гол Бранко со штрафного на 81-й минуте голландцы ответить не смогли.
Гана могла стать первой африканской командой, вышедшей в полуфинал ЧМ. Однако Асамоа Гьян в конце дополнительного времени не забил пенальти, назначенный за игру рукой Луиса Суареса на линии ворот. В послематчевой серии уругвайцы реализовали психологическое преимущество.
Вспоминать этот матч до сих пор немного обидно. Как же близка была сборная России к выходу в полуфинал… Но хорваты почему-то никогда не проигрывают на ЧМ, если матч переходит в дополнительное время или серию пенальти.