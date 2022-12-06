Солидный состав, которому местами сильно везёт. Хватит ли этого для выхода в четвертьфинал? ►►
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Марокканцы умеют и атаковать позиционно, и владеть мячом, и высоко прессинговать. Их игра на групповом этапе стала приятным сюрпризом. В итоге африканская команда вышла с первого места, оставив позади Хорватию и Бельгию.
Как тут не вспомнить мячи, которые марокканцы забивали на групповой стадии. В игре с Бельгией им помогла грубая ошибка Тибо Куртуа, а во встрече с Канадой привозом отметился голкипер Милан Борян. Не исключено, что за такие подарки потом придется заплатить высокую цену.
Зиеш мог пропустить чемпионат мира, поскольку несколько месяцев назад поругался с главным тренером Вахидом Халилходжичем. Но боснийца отправили в отставку, а Хаким блистает в составе сборной на ЧМ. Зиеш отыграл все три матча в группе и набрал 2 (1+1) очка по системе «гол+пас».
Валид Реграги возглавил команду за несколько месяцев до старта ЧМ-2022. У него нет богатого опыта тренерской работы — ранее он трудился в Марокко и Катаре. Этот фактор может негативно сказаться на игре команды в 1/8 финала.
В составе сборной Марокко сразу 20 футболистов, выступающих в Европе. Среди них выделяются такие люди, как Хакими («ПСЖ»), Зиеш («Челси»), Мазрауи («Бавария»), Амрабат («Фиорентина») и Эн-Несири («Севилья»). Неудивительно, что с таким боеспособным составом африканская сборная вышла в плей-офф.
Марокканцы не выходили в плей-офф ЧМ с 1986 года. Ни один футболист из нынешнего состава тогда ещё не появился на свет. Отсутствие опыта игры на столь высоком уровне может сказаться в матче с таким именитым соперником, как Испания.
Разнообразие игровой модели — одна из особенностей сборной Марокко. Умение поменять рисунок по ходу встречи может оказать весомую помощь во встрече с Испанией. Наверняка придётся много обороняться, но африканцы способны убегать в контратаки.
Марокканцы лихо прошли групповой этап и как следует отпраздновали исторический успех. Не исключено, что африканской команде просто не хватит эмоций. А у главного тренера нет должного опыта, чтобы в такой ситуации направить команду по правильному пути.
Фланги обороны в команде занимают футболисты, представляющие топ-клубы Европы. Хакими всего 24 года, но он уже поиграл за дортмундскую «Боруссию» и «Интер», а теперь выступает в «ПСЖ». Мазрауи по окончании прошлого сезона сменил «Аякс» на «Баварию».
В матче с Канадой марокканцы едва не упустили преимущество в два мяча. Соперник один гол отыграл, а в концовке болельщикам африканской сборной пришлось понервничать. Если канадцы в каких-то эпизодах простили Марокко, то испанцы могут и наказать.
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