Недостаточно прокачанная ментальность

Несмотря на все таланты и высокий рейтинг, португальцы ещё не привыкли к статусу фаворитов. В отличие от бразильцев или французов, очень уверенных в себе. Португальцам удобнее, когда от них ничего не ждут. А со Швейцарией придётся быть фаворитами.