Последний чемпионат мира для Криштиану. Если Португалия возьмёт Кубок, он пообещал завершить карьеру.
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Кажется, Криштиану всё-таки избежал негативной реакции на скандальное интервью от партнёров по сборной. Португальцы по-прежнему восхищаются своей легендой и готовы поддержать его в стремлении выиграть первый для Роналду (и для Португалии, конечно) Кубок мира.
В феврале Роналду исполнится уже 38 лет, а защитнику Пепе и вовсе – 40. Оба на этом турнире являются ключевыми игроками, что может негативно сказаться, если придется играть дополнительное время в плей-офф.
«Мне осталось выиграть один трофей», – высокомерно заявил накануне поездки в Катар тренер португальцев Фернанду Сантуш. С ним Португалия выиграла чемпионат Европы — 2016 и Лигу наций — 2019. Уверенности и опыта этому стратегу не занимать.
Сомнения, что Криштиану всё ещё способен делать разницу, уже привели к конфликту в «МЮ». Страшное дело, но вокруг сборной тоже вспыхивают сомнения. Без Роналду сборная – просто менее предсказуемая и не такая интересная команда. А Криштиану очень хочет быть прежним, поэтому много ошибается.
Одной из причин неудачного выступления Португалии на Евро-2020 прошлым летом была плохая форма Бруну. Он выглядел измотанным, сыграв 84 матча за клуб и сборную за 12 месяцев. В Катаре португалец свеж, креативен и результативен (2+2). И это настоящий лидер Португалии.
Португалия обладает россыпью талантливых форвардов, но пока лучшим бомбардиром остается Бруну. Лучший игрок Серии А прошлого сезона Рафаэл Леау выходит лишь на замену, а у Андре Силвы и тем более Жоау Феликса не получается реализовывать огромный потенциал.
Основной правый защитник – Жоау Канселу, но гораздо эффективнее и продуктивнее команда выглядит, когда на фланге действует его конкурент, Диогу Дало. Защитник «МЮ» четырежды принимал участие во взятии ворот соперников сборной Португалии в трёх последних матчах (2+2).
Игрокам высочайшего уровня трудно принять, что лучшие годы уже позади, поэтому любое посягательство на свою неприкосновенность они воспринимают очень болезненно. После скандалов в «МЮ» Роналду нервничает и в Катаре: остался недоволен переписанным голом, психанул в игре с Кореей.
Пока что в тени Бруну пребывает не менее грозный Бернарду Силва. Вингер «Ман Сити» пока стесняется брать игру на себя – возможно, всё изменится в плей-офф. По-другому и быть не может, ведь под руководством тренера Сантуша этот полузащитник является рекордсменом по голевым передачам – 24.
Несмотря на все таланты и высокий рейтинг, португальцы ещё не привыкли к статусу фаворитов. В отличие от бразильцев или французов, очень уверенных в себе. Португальцам удобнее, когда от них ничего не ждут. А со Швейцарией придётся быть фаворитами.
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