23-летний француз лидирует сразу по нескольким важнейшим показателям.
Мбаппе сделал дубль в ворота сборной Польши в 1/8 финала. У ближайших преследователей — по три гола.
К пяти голам на ЧМ Килиан добавил две голевые передачи. На счету ближайших преследователей лишь по 4 балла.
Лидирует Мбаппе и по ожидаемым голам без учёта 11-метровых ударов. Оливье Жиру отстаёт от него на 0,3 балла.
Килиан чаще всех на ЧМ угрожает воротам соперника. У Лионеля Месси 17 ударов.
И чаще остальных попадает в створ. Месси и тут отстаёт — на два точных удара.
Мбаппе помогает и другим игрокам атаки. У Месси «только» 25 таких ТТД.
По этому показателю Килиан на один шаг впереди англичанина Джуда Беллингема.