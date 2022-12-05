Килиан Мбаппе — лучший форвард ЧМ-2022

23-летний француз лидирует сразу по нескольким важнейшим показателям.

Голы — 5

Мбаппе сделал дубль в ворота сборной Польши в 1/8 финала. У ближайших преследователей — по три гола.

Гол+пас — 7(5+2) 

К пяти голам на ЧМ Килиан добавил две голевые передачи. На счету ближайших преследователей лишь по 4 балла.

xG без учёта пенальти — 2,7

Лидирует Мбаппе и по ожидаемым голам без учёта 11-метровых ударов. Оливье Жиру отстаёт от него на 0,3 балла.

Удары по воротам — 21

Килиан чаще всех на ЧМ угрожает воротам соперника. У Лионеля Месси 17 ударов.

Удары в створ — 10

И чаще остальных попадает в створ. Месси и тут отстаёт — на два точных удара.

Действия, приведшие к ударам — 34

Мбаппе помогает и другим игрокам атаки. У Месси «только» 25 таких ТТД.

Действия, приведшие к голам — 6

По этому показателю Килиан на один шаг впереди англичанина Джуда Беллингема.