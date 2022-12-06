Яркая нестандартная команда, лидер (вместе с Англией) по голам на групповом этапе. ►►
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У Испании огромное количество вариантов, кем и как выстроить нападение. Ложная «девятка», центрфорвард, разного вида крайки – чтобы спланировать оборону против них, понадобится научный консилиум.
Альваро Мората хоть и сделал 3+1, рассматривается как игрок замены. Эксперименты в атаке – не то чтобы от хорошей жизни. В плей-офф по-настоящему статусный нападающий пригодился бы. Своего Килиана Мбаппе у испанцев нет.
Серхио Бускетс и Жорди Альба в полном порядке. Хорошая форма ветеранов и их опыт побед на больших турнирах очень полезны молодой команде.
После травмы Хосе Гайи, на левый фланг призвали 19-летнего Алекса Бальде. И пока это самый нестабильный игрок в составе Испании. Если Бальде на поле, на его фланге точно будет опасно (и почти наверняка – голы). Без Альбы никак.
У Испании есть звёзды, ветераны и яркая молодёжь. При этом нет эгоиста, который всё портит. Луис Энрике прекрасно управляет коллективом.
При этом тренер не столько подсвечивает лучшие качества имеющегося состава, сколько работает от своих идей. Верит во вратаря, если тот хорошо играет ногами, ставит Родри в центр защиты из-за желания иметь центрдефа с разными «ведущими» ногами. В плей-офф нужен результат, время для экспериментов закончилось.
Средний возраст игроков сборной Испании — 25,4 года. Моложе только Штаты (25,2), но те вылетели. Испанцы не просто перспективны, это лидеры своих клубов. Тот же 18-летний Гави уже тащит и сборную.
Минус с натяжкой, но молодость может сказаться: пацаны не знают, каково это — сражаться за Кубок мира. Такого уровня ответственности у них ещё не было.
Плюс с натяжкой, но «химия» в тройке Бускетс – Педри – Гави даёт некоторые преимущества. Эти парни будто способны общаться телепатически.
Коста-Рика оказалась слишком податливой, а вот выстроенная оборона Германии и Японии стала проблемой. Это побочный эффект попыток наладить атаку. Прессинг – не самая сильная сторона Марокко, а вот дальше (при положительном исходе) Испании может быть трудно.
Не пропустите! Команду Марокко мы разобрали в этом материале по ссылке.