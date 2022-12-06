Догматичность Луиса Энрике

При этом тренер не столько подсвечивает лучшие качества имеющегося состава, сколько работает от своих идей. Верит во вратаря, если тот хорошо играет ногами, ставит Родри в центр защиты из-за желания иметь центрдефа с разными «ведущими» ногами. В плей-офф нужен результат, время для экспериментов закончилось.