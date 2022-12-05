Выйдя на поле в матче 1/8 финала ЧМ с Польшей, Уго Льорис догнал другого обладателя Кубка мира. Теперь у них по 142 матча за национальную команду страны.
Тот самый чемпион, которого догнал вратарь сборной, – Лилиан Тюрам. Вместе с Францией он выигрывал чемпионаты мира и Европы, а теперь взять главный титул на планете может его сын Маркус.
Знаменитый форвард защищал цвета Франции с 1997 по 2010 год, выиграв ЧМ-1998, Евро-2000 и даже Кубок конфедераций — 2003.
36-летнему нападающему нужно сильно постараться, чтобы догнать Льориса и Тюрама-старшего.
Защитник не только выиграл со сборной все крупные турниры, но и, что ещё удивительнее, забил три гола!
31-летний чемпион мира, учитывая возраст, должен обойти Жиру и Анри в этом списке. А вот подняться выше будет очень сложно.
Кубок конфедераций Зидану, в отличие от других героев подборки, не покорился, но вряд ли чемпион мира и Европы об этом жалеет.
Этот легендарный игрок «Арсенала», как и Десайи, выигрывал со сборной всё: ЧМ, Евро и Кубок конфедераций.
Нынешний главный тренер сборной Франции ещё игроком выиграл с командой ЧМ-1998 и Евро-2000, а в 2018 году стал чемпионом мира и как тренер.