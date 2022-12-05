Сборная Сенегала — пять голов

Сенегальцы отлично стартовали на ЧМ, но игры с Катаром и Эквадором, которым можно было отгрузить три и два мяча соответственно, не идут ни в какое сравнение с матчем с Англией. Африканцы проиграли и поехали домой.