Мбаппе и Жиру расстреливают соперников на пути к победе, но отобрать у них золото — не невозможно. Кто же способен на это?
Подопечные Златко Далича разошлись не на шутку только в одном матче — со сборной Канады. Они поразили ворота соперника четыре раза, но могут прибавить в 1/8 финала.
Противниками хорватов станут японцы. На групповой стадии команда из Страны восходящего солнца сенсационно обошла Испанию и Германию, забив им по два мяча.
У швейцарцев тоже будет шанс улучшить свою статистику в 1/8 финала. В плей-офф команда вышла со второго места, но при этом забила больше голов, чем выигравшая группу Бразилия — четыре против трёх.
Сенсация этого чемпионата мира сборная Марокко показала отличную результативность в группе, теперь время доказывать неслучайность своего успеха в 1/8 финала с Испанией. Будет тяжело!
Сенегальцы отлично стартовали на ЧМ, но игры с Катаром и Эквадором, которым можно было отгрузить три и два мяча соответственно, не идут ни в какое сравнение с матчем с Англией. Африканцы проиграли и поехали домой.
Сербы вылетели с турнира ещё раньше, но при этом успели забить немало голов. Сборная Камеруна пропустила от них три, а швейцарцы — два.
Ещё одно доказательство, что команда Флика покинула турнир слишком рано. Кай Хаверц и Никлас Фюллькруг могли стать грозой многих топ-сборных.
То, что за Аргентину забивает лишь Лионель Месси, вовсе не правильно, но он тащит национальную команду вперёд, отмечаясь результативным действием почти в каждом матче.
Голландцы не проигрывают на этом чемпионате мира. В 1/8 финала они обыграли американцев (3:1), да и до этого играли результативно. Коди Гакпо делит второе место в списке лучших бомбардиров со многими выдающимися футболистами.
Подопечные Луиса Энрике могут уничтожить Коста-Рику, забив семь безответных мячей, а могут сыграть скромную ничью с Германией и даже минимально проиграть Японии. Что же будет в матче с Марокко?
У команды Дешама есть мощное оружие в лице Килиана Мбаппе и Оливье Жиру. Первый возглавляет гонку бомбардиров с пятью мячами, а второй обошёл Тьерри Анри по количеству голов за сборную за карьеру.
Однако отдавать Кубок мира французам рано. Маркус Рашфорд и Букайо Сака и не думают уступать конкуренту, а ведь есть ещё Гарри Кейн, Фил Фоден и Джуд Беллингем!