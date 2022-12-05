Очень агрессивная команда с характером и нападающим мирового уровня. Но этого может быть маловато для матча с Бразилией. ►►
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Главная звезда корейской сборной. В плей-офф команда вышла во многом благодаря Сону, который на последних минутах матча с Португалией разогнал атаку и выдал идеальный пас на победный гол. Когда этот нападающий в порядке, у Южной Кореи всегда есть шансы.
Да, есть Сон, но вы вряд ли видели большинство игроков сборной или даже слышали о них. Южной Корее явно не хватает класса. Откровенно говоря, сложно представить выход этой команды в плей-офф, если бы в решающем матче Португалии позарез были нужны очки.
Даже проигранный матч с Ганой на групповом этапе доказывает это. Ведь корейцы уступали со счётом 0:2, но не сдались и сравняли! Да и с Португалией всё шло не по их плану, а закончилось волевой победой. В общем, характер у корейцев на месте.
Четыре пропущенных мяча за три матча – это не катастрофически много, но вы же видели, как забивали соперники корейцев? И ганцы, и португальцы разрывали оборону и могли заканчивать с крупным счётом.
Пять жёлтых карточек за групповой этап – достойный результат, учитывая объём борьбы и количество эмоций. Статистику слегка портит только удаление главного тренера Паулу Бенту после финального свистка в игре с Ганой, но это, как говорится, другое.
У Южной Кореи мало вариантов, как разнообразить или даже усилить игру. Так что остаётся лишь сражаться. Чем более статусный соперник, тем меньше останется футбола. А класс может легко разбить южнокорейский порядок.
Все ждали голов от Сона, а у Южной Кореи тем временем больше остальных забивает Чхо Кю Сун. Дубль в матче с Ганой открыл для нас нового бомбардира. Может, и в плей-офф будет сюрприз от него?
В 1/8 финала мы уже видели, что происходит, когда команда слишком зависит от одного большого игрока. Всё, на что оказался способен Роберт Левандовски – радоваться забитому пенальти на последней минуте при счёте 0:3.
Португальский знает, что такое плей-офф крупного турнира. В его активе есть полуфинал Евро-2012 с Португалией. Команда, конечно, более статусная, но Португалия-2012 не то чтобы на порядок сильнее Южной Кореи — 2022.
Бразилия готова разбить любого на пути к шестому Кубку мира. А ещё и Неймар восстановился…
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