Терпение и упорство

Даже проигранный матч с Ганой на групповом этапе доказывает это. Ведь корейцы уступали со счётом 0:2, но не сдались и сравняли! Да и с Португалией всё шло не по их плану, а закончилось волевой победой. В общем, характер у корейцев на месте.