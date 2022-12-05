Сила характера

Про этот плюс известно давно, как минимум с чемпионата мира в России. Четыре года назад воля помогла хорватам дойти до финала и сейчас снова приносит свои плоды. Хорваты вышли из непростой группы, ни разу не проиграв. А матч с Канадой вообще стал откровением: команда ответила на хамство главного тренера соперника разгромной победой (4:1).