Самая сбалансированная и выстроенная команда ЧМ-2022. Минусы ещё придётся поискать! ►►
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Дело даже не в 10 танцах, которые бразильцы заготовили на первые 10 голов. Футболисты стоят друг за друга, и здесь нет одной суперзвезды с раздутым эго. Бразилия на ЧМ-2022 – именно созвездие.
С этим повреждением вообще всё неладно: без Неймара, конечно, сборная теряет в атаке. С только-только восстановившимся Неймаром – дилемма, рисковать ли им вообще. Но сам Неймар уже подтвердил, что готов. И Тите сказал, что №10 может выйти даже в основе.
С другой стороны, трио Винисиус – Ришарлисон – Рафинья очень здорово себя проявляет. Если эти ребята ловят волну, то начинается полная Joga Bonito.
Мартинелли, Антони, Педро, Жезус получали шансы проявить себя, однако играли блекло. Возможно, из-за того что всё это в большей степени игроки поддержки, а не лидеры.
Бразильцы могут сочинять любые хитровыдуманные атаки, потому что знают: центр поля зацементирован. Каземиро показывает, кто сейчас лучший опорник мира. А ещё может забить шикарный гол, как было со Швейцарией.
В пассиве у Бразилии: два крайних защитника (Данило и Теллес), Жезус и Неймар в непонятном статусе. Понятно, что глубина состава позволяет не особо нервничать. Но и игроки это не третьего порядка. Данило – основа, Жезус точно пригодился бы как первый выбор на замене.
Футболисты «селесао» или в расцвете сил (25-30 лет), или молоды и рвутся к победам. При этом юные игроки типа Винисиуса и в 21 год обладают хорошим опытом. Плюс заслуженные дядьки Дани Алвес (39 лет) и Тьяго Силва (38).
Если искать минусы в составе, то возраст, конечно, не прибавляет Тьяго Силве скорости и свежести. Шустрый форвард точно выберет его в качестве цели.
При всём карнавальном настроении эта Бразилия – очень выстроенная и прагматичная команда. Тите в первую очередь взялся за пропущенные голы. Так что этот состав играет по принципу «Мы забьём, сколько захотим, а вы – сначала пройдите наш прессинг и хотя бы первую линию обороны».
Атака строится на индивидуальных решениях, и, чем меньше рискуют футболисты, тем больше они предсказуемы. В плей-офф каждая ошибка может привести к вылету, а ответственность кратно возросла.
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