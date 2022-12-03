Мемфис Депай забил первый гол Нидерландов в ворота сборной США в 1/8 финала ЧМ. И скоро может стать лучшим бомбардиром в её истории! Кто забивал больше и кого Депай уже обогнал?
Форвард, ставший легендой «Арсенала», в сборной стал двукратным призёром ЧМ, завоевав серебро в 2010-м и бронзу в 2014-м.
На ЧМ в Катаре Мемфис вряд ли догонит ван Перси, но в будущем — почему нет?
До этого Депай делил второе место с другим двукратным призёром чемпионатов мира.
А этот знаменитый нападающий блистал ещё в начале века и стал двукратным бронзовым призёром Евро (2000 и 2004).
Нелетучий Голландец также дважды брал бронзу континентального первенства (1992 и 2000).
Самый важный гол в своей жизни Роббен не забил. Помните выход один на один с Касильясом в финале ЧМ-2010?