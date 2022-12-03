Лучшие бомбардиры в истории сборной Нидерландов

Мемфис Депай забил первый гол Нидерландов в ворота сборной США в 1/8 финала ЧМ. И скоро может стать лучшим бомбардиром в её истории! Кто забивал больше и кого Депай уже обогнал?

1. Робин ван Перси — 50 голов

Форвард, ставший легендой «Арсенала», в сборной стал двукратным призёром ЧМ, завоевав серебро в 2010-м и бронзу в 2014-м.

2. Мемфис Депай — 43 гола

На ЧМ в Катаре Мемфис вряд ли догонит ван Перси, но в будущем — почему нет?

3. Клас-Ян Хунтелар — 42 гола

До этого Депай делил второе место с другим двукратным призёром чемпионатов мира.

4. Патрик Клюйверт — 40 голов

А этот знаменитый нападающий блистал ещё в начале века и стал двукратным бронзовым призёром Евро (2000 и 2004).

5-6. Деннис Бергкамп — 37 голов

Нелетучий Голландец также дважды брал бронзу континентального первенства (1992 и 2000).

6. Арьен Роббен — 37 голов

Самый важный гол в своей жизни Роббен не забил. Помните выход один на один с Касильясом в финале ЧМ-2010?