Слабый резерв

К основному составу сборной Франции мало вопросов, но с запасом — беда. Слишком уж велика разница между футболистами стартового состава и резерва. Запасные вышли на поле в игре с Тунисом (0:1) и ничего особенного не показали. Для многих та игра, скорее всего, так и останется последней на этом ЧМ.