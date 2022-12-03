Как выступали сборные в 1/8 финала предыдущих ЧМ

Вспоминаем, как участники 1/8 финала ЧМ-2022 показали себя в своих последних матчах на этой стадии турнира.

Нидерланды — ЧМ-2014, победа над Мексикой 2:1

«Оранье» пропустили в начале второго тайма, но забили два мяча в концовке драматичного матча.

США — ЧМ-2014, поражение от Бельгии 1:2 д.в.

Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время американцы сломались.

Аргентина — ЧМ-2018, поражение от Франции 3:4

В ярчайшем противостоянии аргентинцы пропустили первыми, затем вышли вперёд, но не удержали добытое преимущество.

Австралия — ЧМ-2006, поражение от Италии 0:1

Австралийцы проиграли лишь из-за спорного пенальти, реализованного Франческо Тотти в самом конце матча.

Франция — ЧМ-2018, победа над Аргентиной 4:3

Дубль в том матче сделал 19-летний на тот момент Килиан Мбаппе.

Польша — ЧМ-1986, поражение от Бразилии 0:4

Поляков 36 лет не было в плей-офф ЧМ. Тогда они без шансов уступили южноамериканской сборной.

Англия — ЧМ-2018, победа над Колумбией 1:1 (4:3 пен.)

В этом матче англичанине впервые за 22 года выиграли серию послематчевых пенальти, сняв таким образом давнее проклятие.

Сенегал — ЧМ-2002, победа над Швецией 2:1 д.в.

Африканцы на своём первом ЧМ сенсационно вошли в восьмёрку лучших, забив «золотой» гол в 1/8 финала. Помните ещё такое правило?

Япония — ЧМ-2018, поражение от Бельгии 2:3

Японцы едва не сотворили сенсацию, поведя 2:0 в матче с Бельгией, считавшейся одним из фаворитов турнира. Но испугались собственной смелости и проиграли.

Хорватия — ЧМ-2018, победа над Данией 1:1 (3:2 пен.)

Путь хорватов к серебряным медалям начался с нервной победы над датчанами. Команды быстро забили друг другу по голу, после чего отложили выяснение отношений до серии пенальти.

Бразилия — ЧМ-2018, победа над Мексикой 2:0

Бразильцы на классе расправились с Мексикой, которая в седьмой раз подряд вылетела в 1/8 финала ЧМ.

Южная Корея — ЧМ-2010, поражение от Уругвая 1:2

Дубль 23-летнего Луиса Суареса, выступавшего тогда за «Аякс», похоронил надежды корейцев пройти дальше.

Марокко — ЧМ-1986, поражение от ФРГ 0:1

Марокканцы сенсационно выиграли группу с Англией, Польшей и Португалией, а в 1/8 финала достойно выглядели в матче с немцами.

Испания — ЧМ-2018, поражение от России 1:1 (3:4 пен.)

Этот матч мы никогда не забудем. Сборная России выстояла в основное и дополнительное время, а в серии пенальти испанцев остановила нога Акинфеева.

Португалия — ЧМ-2018, поражение от Уругвая 1:2

Дубль Эдинсона Кавани отправил Криштиану Роналду и компанию домой.

Швейцария — ЧМ-2018, поражение от Швеции 0:1

Довольно скучная игра, чуть сильнее в которой оказалась скандинавская сборная.