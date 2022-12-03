Вспоминаем, как участники 1/8 финала ЧМ-2022 показали себя в своих последних матчах на этой стадии турнира.
«Оранье» пропустили в начале второго тайма, но забили два мяча в концовке драматичного матча.
Основное время игры закончилось со счётом 0:0, однако в дополнительное время американцы сломались.
В ярчайшем противостоянии аргентинцы пропустили первыми, затем вышли вперёд, но не удержали добытое преимущество.
Австралийцы проиграли лишь из-за спорного пенальти, реализованного Франческо Тотти в самом конце матча.
Дубль в том матче сделал 19-летний на тот момент Килиан Мбаппе.
Поляков 36 лет не было в плей-офф ЧМ. Тогда они без шансов уступили южноамериканской сборной.
В этом матче англичанине впервые за 22 года выиграли серию послематчевых пенальти, сняв таким образом давнее проклятие.
Африканцы на своём первом ЧМ сенсационно вошли в восьмёрку лучших, забив «золотой» гол в 1/8 финала. Помните ещё такое правило?
Японцы едва не сотворили сенсацию, поведя 2:0 в матче с Бельгией, считавшейся одним из фаворитов турнира. Но испугались собственной смелости и проиграли.
Путь хорватов к серебряным медалям начался с нервной победы над датчанами. Команды быстро забили друг другу по голу, после чего отложили выяснение отношений до серии пенальти.
Бразильцы на классе расправились с Мексикой, которая в седьмой раз подряд вылетела в 1/8 финала ЧМ.
Дубль 23-летнего Луиса Суареса, выступавшего тогда за «Аякс», похоронил надежды корейцев пройти дальше.
Марокканцы сенсационно выиграли группу с Англией, Польшей и Португалией, а в 1/8 финала достойно выглядели в матче с немцами.
Этот матч мы никогда не забудем. Сборная России выстояла в основное и дополнительное время, а в серии пенальти испанцев остановила нога Акинфеева.
Дубль Эдинсона Кавани отправил Криштиану Роналду и компанию домой.
Довольно скучная игра, чуть сильнее в которой оказалась скандинавская сборная.