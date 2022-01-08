Трусливый тренер

Чеслава Михневича критикуют даже в Польше, ведь команда, у которой в атаке бегают звёзды, играет строго от обороны. Дошло до того, что в матче с Аргентиной поляки обороняли проигрышный счёт, потому что он всё ещё позволял попасть в плей-офф. С Францией такая игра может не прокатить.