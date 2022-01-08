Команда с трудом пробилась в плей-офф, а теперь её ждёт встреча с чемпионами мира. Чем запомнились поляки по итогам группового этапа?
Один из лучших (если не лучший) вратарь ЧМ. Щенсны не пропустил от Мексики и Саудовской Аравии, причём в матче с саудовцами ещё и потащил пенальти. А затем выдал суперперформанс против Аргентины: взял пенальти от Лео Месси и спас ещё несколько раз. В итоге поляки проползли в плей-офф благодаря разнице мячей.
Чеслава Михневича критикуют даже в Польше, ведь команда, у которой в атаке бегают звёзды, играет строго от обороны. Дошло до того, что в матче с Аргентиной поляки обороняли проигрышный счёт, потому что он всё ещё позволял попасть в плей-офф. С Францией такая игра может не прокатить.
Очевидно, удача присутствует. Как саудовцы не реализовывали свои моменты, как Аргентина забила всего два, как Мексика не набила нужную разницу мячей при полном преимуществе в своём матче. Всё сложилось именно так, как нужно было Польше. Единственная проблема: в плей-офф даже такого везения может не хватить.
Вот такой парадокс: у Польши два пропущенных мяча в трёх матчах, но к защите есть большие вопросы. Очевидно, что без Щенсного поляки пропустили бы гораздо больше от Аргентины, да и в остальных матчах вряд ли сыграли бы «на ноль». 34-летний Глик против 23-летнего Мбаппе. Представили?
Выход Польши в плей-офф ЧМ — уже сенсация, так что никто не станет ругать команду за вылет в 1/8 финала. А это значит, что никакого давления на сборную не оказывается. В таких условиях футболисты могут раскрыться на полную и играть в кайф. Однозначный плюс.
Аргентина очень легко проходила полузащиту поляков, а Крыховяк вообще провалил матч: просто стоял и смотрел на игрока, который забивал. В итоге его заменили. Статистика у Гжегожа и правда пугающая: 33% успешных отборов, 41% удачных единоборств в обороне. При этом он провёл на поле 263 минуты из 270 возможных.
Тренера критикуют за оборонительный футбол, но он здорово реагирует на изменения на поле. Если бы Михневич вовремя не убрал Крыховяка и не перешёл на игру в пять защитников с Аргентиной, то Польша поехала бы домой.
Крыховяк проваливает турнир, Левандовски забил, но пока не тащит команду, оборона совершает ошибки. Партнёров способен завести лишь Щенсны, но усилий его одного будет мало. В итоге Польша забила всего два мяча, один из которых стал следствием грубой ошибки соперника.
Плюс Левандовского понятен сразу: это суперзвезда, способная решить исход матча.
Не удивляйтесь. Роберт на этом ЧМ ничего выдающегося не показывает. Он нервничает и уже смазал пенальти в игре с Мексикой, а достойно выглядел только против саудовцев. В матче с Францией легче точно не будет.
Не пропустите!