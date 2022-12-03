Лучшие матчи 1/8 финала в истории ЧМ

Вспоминаем наиболее яркие матчи первой стадии плей-офф на предыдущих чемпионатах мира.

ЧМ-1986. Дания — Испания — 1:5

«Датский динамит» уничтожил всех соперников по группе, в том числе сборную ФРГ (2:0), однако в 1/8 финала сам неожиданно «взорвался». Эмилио Бутрагеньо сделал покер.

СССР — Бельгия — 3:4 д. в.

Обиднейшее поражение классной сборной СССР, тренерский штаб которой, как выяснилось впоследствии, рано вывел команду на пик формы.

ЧМ-1990. ФРГ — Нидерланды — 2:1

Знаменитый скандальный матч с плевками Франка Райкарда в Руди Фёллера.

ЧМ-1994. Румыния — Аргентина — 3:2

Пожалуй, лучший матч ЧМ в США. Румыны, ведомые Георге Хаджи, положили на лопатки Аргентину, у которой, правда, уже не было Диего Марадоны, попавшегося на допинге.

ЧМ-1998. Аргентина — Англия — 2:2 (4:3 пен.)

Скандал имени Симеоне — Бекхэма. Аргентинец спровоцировал англичанина, тот отмахнулся и получил красную карточку.

ЧМ-2006. Аргентина — Мексика — 2:1 д. в.

Невероятно напряжённый матч, в котором фаворит оказался чуть удачливее.

Португалия — Нидерланды — 1:0

В этой игре российский судья Валентин Иванов показал командам по две красные карточки.

ЧМ-2014. Нидерланды — Мексика — 2:1

Мексиканцы забили в начале второго тайма, однако голландцы в концовке перевернули всё с ног на голову. Почти как «МЮ» — «Бавария» в 1999-м.

ЧМ-2018. Франция — Аргентина — 4:3

Французы открыли счёт, затем неожиданно оказались в роли догоняющих, однако 19-летний Мбаппе сделал своё дело.

Бельгия — Япония — 3:2

Сумасшедшая игра, в которой японцы непонятно как упустили преимущество в два мяча. Все пять голов были забиты во втором тайме.

Испания — Россия — 1:1 (3:4 пен.)

Самый приятный матч в этом списке. Сборная России впервые со времён Советского Союза вышла в четвертьфинал ЧМ.