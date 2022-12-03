Вспоминаем наиболее яркие матчи первой стадии плей-офф на предыдущих чемпионатах мира.
«Датский динамит» уничтожил всех соперников по группе, в том числе сборную ФРГ (2:0), однако в 1/8 финала сам неожиданно «взорвался». Эмилио Бутрагеньо сделал покер.
Обиднейшее поражение классной сборной СССР, тренерский штаб которой, как выяснилось впоследствии, рано вывел команду на пик формы.
Знаменитый скандальный матч с плевками Франка Райкарда в Руди Фёллера.
Пожалуй, лучший матч ЧМ в США. Румыны, ведомые Георге Хаджи, положили на лопатки Аргентину, у которой, правда, уже не было Диего Марадоны, попавшегося на допинге.
Скандал имени Симеоне — Бекхэма. Аргентинец спровоцировал англичанина, тот отмахнулся и получил красную карточку.
Невероятно напряжённый матч, в котором фаворит оказался чуть удачливее.
В этой игре российский судья Валентин Иванов показал командам по две красные карточки.
Мексиканцы забили в начале второго тайма, однако голландцы в концовке перевернули всё с ног на голову. Почти как «МЮ» — «Бавария» в 1999-м.
Французы открыли счёт, затем неожиданно оказались в роли догоняющих, однако 19-летний Мбаппе сделал своё дело.
Сумасшедшая игра, в которой японцы непонятно как упустили преимущество в два мяча. Все пять голов были забиты во втором тайме.
Самый приятный матч в этом списке. Сборная России впервые со времён Советского Союза вышла в четвертьфинал ЧМ.