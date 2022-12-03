Групповая стадия чемпионата мира завершена. Кто сумел порадовать болельщиков яркой игрой?
Молодой форвард Нидерландов забил три гола, равномерно распределив их по трём матчам.
Эквадор не вышел из группы, но нельзя не восхититься 33-летним нападающим, регулярно забивающим на ЧМ. На его счету также три мяча.
Именно Рашфорд, а не Кейн, оказался лидером атаки сборной Англии. 25-летний игрок оформил дубль в ворота Уэльса, а до этого поучаствовал в разгроме Ирана.
Аргентинец проявил себя как лидер не только на поле, но и за его пределами. То, что команда не развалилась после поражения от Саудовской Аравии – его заслуга.
Польский вратарь отбил два пенальти в трёх матчах группового этапа — крайне редкое достижение, случившееся в третий раз в истории ЧМ.
Победный гол 31-летнего нападающего в ворота аргентинцев обеспечил ему место в истории футбола страны.
Свист на трибунах не смутил 23-летнего форварда, который уже знает, как становиться чемпионом мира. На счету Мбаппе три мяча — и в плей-офф, вероятно, будут ещё голы.
24-летний игрок «Фрайбурга» забивал первые голы в камбэках японцев с Германией и Испанией.
30-летний форвард, как и Гакпо, забивал в каждом матче, отметившись в воротах Коста-Рики, Германии и Японии.
Его креативная игра в атаке стала залогом того, что Португалия досрочно вышла в плей-офф. Бруну оформил дубль в ворота Уругвая.
Человек в маске сделал ювелирную передачу в концовке решающего матча с Португалией, ставшую голевой и выведшую Корею в 1/8 финала.
С 38-летним капитаном, играющим в центре защиты, сборная Бразилии не пропустила ни одного мяча в первых двух турах и досрочно вышла в плей-офф.