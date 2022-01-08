«Львы Теранги» прорвались в плей-офф 20 лет спустя! В 2002-м феерили в Японии и Корее, где дошли до 1/4 финала.
Сиссе был капитаном сборной-2002 и знает, что такое творить сенсации. Однако его главное качество – внятный план на каждый матч. Предельно рациональный тренер, играющий от соперника. Сенегал уверенно выглядел с Нидерландами, а потом взял своё с Катаром (3:1) и Эквадором (2:1).
Даже на фоне блëклых Нидерландов «львы» смотрелись местами слишком зажато. В 1/8 финала их ждёт уверенная в себе Англия, которая научилась и – главное – хочет играть первым номером.
Сиссе называют очень жёстким тренером, и такой подход работает. Сенегал – максимально собранная команда. Без нервов действуют строго по задачам тренера. Показателен матч с Эквадором: забили с пенальти, пропустили со стандарта, тут же собрались и снова вышли вперёд.
Лучший вратарь ЛЧ-2021/2022 потерял место в основе «Челси» и может начудить в сборной. На групповом этапе у Менди были и ошибки, и эффектные сэйвы. Правда, альтернативы у Сенегала тоже нет.
Даже шаманы не смогли форсировать возвращение Мане, так что пришлось делить его функции: пять голов Сенегала забили пять разных футболистов: Дьенг, Диа, Дьедиу, Сарр и Кулибали.
При всех атакующих успехах, сенегальцам требуется слишком много попыток для гола. Хладнокровия Мане очень не хватает тому же Исмаиле Сарру.
Именно ему перешла капитанская повязка от Мане, и Кулибали отлично справляется. Его спокойствие передаётся другим футболистам, а самоотверженная игра дополнительно мотивирует.
У сборной Англии очень мощная атака: надо и контролировать Гарри Кейна, который вдруг стал диспетчером, и следить за вингерами, которые и забивают на этом ЧМ. Крайние защитники у Сенегала не такого высокого уровня.
Все футболисты Сенегала из европейских чемпионатов: в основном из Англии, Франции, Испании. Да, это не набор суперзвёзд, но игроки, привыкшие к высокому уровню и скоростям. И с желанием показать себя перед большими клубами.
Плей-офф – это матчи, когда тебе может выпасть один шанс, и за него надо хвататься. В атаке Сенегалу может как раз выпасть один случайный момент, и всё будет зависеть от уверенности игрока. Мане, конечно, превосходит в классе любого из партнёров и мог бы выиграть матч в одиночку.
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