И всё-таки Садио Мане может не хватить

Плей-офф – это матчи, когда тебе может выпасть один шанс, и за него надо хвататься. В атаке Сенегалу может как раз выпасть один случайный момент, и всё будет зависеть от уверенности игрока. Мане, конечно, превосходит в классе любого из партнёров и мог бы выиграть матч в одиночку.