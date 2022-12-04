Внезапно одна из самых ярких атакующих команд ЧМ-2022!
На групповой стадии – среди лучших по количеству голов, аж девять штук. Англичане с удовольствием разнесли и Иран, и Уэльс. Когда игра удаётся, «трёх львов» не остановить.
Главный тренер держит в уме результат и готов включить сработавшую на Евро-2020 прагматичность. Проблема в том, что вся магия тут же испаряется. США не стали играть с англичанами в открытую, а Саутгейт не решился бросаться атаковать. Сенегал – ещё более дисциплинированная команда.
Все ждут, что Кейн вот-вот превзойдёт рекорд Уэйна Руни по голам за сборную (осталось три мяча), а тот берёт и меняется ради команды. Теперь Кейн не столько угроза воротам, сколько организатор атак. То есть сопернику надо держать в уме, что Кейн может вдруг трансформироваться и обратно в форварда.
Сверкнул в первой игре с Ираном (1+1), однако с США выпадал и вообще был слабым местом, которое использовали соперники. Стерлинг ленится пахать без мяча и ломает общую структуру.
Система выстроена так, чтобы создать для Беллингема все условия для творчества. И 19-летний парень великолепен. Бокс-ту-бокс в лучшем исполнении. Хотя ориентирован Джуд, конечно, на созидание.
Форвард «Ньюкасла» в неплохой форме (у него шесть голов в 11 матчах АПЛ) и пригодится как игрок запаса. Но точно пригодится, если соперник выставит «автобус» покрепче иранского? Или когда придётся срочно отыгрываться?
Рашфорд, Сака, Грилиш, Стерлинг, Фоден – выбор мечты. Потому, возможно, Саутгейт и не переживает за второго нападающего. У него и так множество вариантов, как настроить атаку. Особенно если Рашфорд продолжит жечь.
Нет, Пикфорд в порядке. Просто на общем уровне Англии кажется, что этот футболист достиг своего потолка ещё прошлым летом. Саутгейт не решился сделать №1 Аарона Рамсдэйла, который здорово прогрессирует.
Уолкер и Шоу на флангах, пара Стоунз и Магуайр в центре – и получается стена. Особенно впечатляет Магуайр, который в сборной получает и больше доверия, и меньше внимания.
Хотя рецепт, как напрячь английскую защиту, есть – его пробовали использовать игроки сборной США. Быстрые нападающие между линиями могут стать проблемой. У Сенегала такие парни есть.
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