Большое событие для команды, на которую никто не ставил. Даже собственные болельщики.
«Соккеруз» переживают обычную историю взаимоотношений с болельщиками. Команда еле-еле вышла на ЧМ-2022 и была объектом насмешек, а сейчас это гордость австралийцев. Они готовы ночью и ранним утром собираться, чтобы смотреть футбол. Так что футболисты вполне заслуженно чувствуют себя героями нации.
Австралии, конечно, повезло, что Дания – никакая на ЧМ-2022. Двух минимальных побед над Тунисом и датчанами хватило, чтобы выйти из группы.
Грэм Арнольд работал в тренерском штабе Австралии в Германии. И тогда «соккеруз» сенсационно вышли в плей-офф, где их остановила Италия. Точнее, сомнительный пенальти, реализованный Франческо Тотти. Позвонил ли Арнольд Хиддинку сейчас?
Арнольд попробовал рискнуть в 1-м туре с Францией – сыграл 4-3-3 — и получил разгром. Теперь будут играть проверенными бойцами и в два ряда защиты. Видимо, придётся вдохновляться подвигом Саудовской Аравии.
Австралия постарается именно что перебороть Аргентину и перетерпеть. Убиваться 90+ минут «соккеруз» готовы, с Данией каждый выложился на максимум и чуточку больше. Лишь бы успели восстановиться.
Даже если взять за скобки индивидуальный уровень, у Австралии просто громоздкие форварды. Даже Мэтью Леки, который соорудил гол Дании, обыгрывал защитников будто в слоу-мо. Против цепких защитников Аргентины такое не пройдёт.
Зато все эти «шкафы» пригодятся на стандартах. Угловые, штрафные и даже вбросы аутов, безусловно, шансы для «соккеруз».
Биться-бороться – основной вариант для Австралии в любой ситуации. Но если (когда?) аргентинцы откроют счёт, придётся идти в атаку. А вот вариантов перестроиться или усилить игру у Арнольда особо и нет.
Капитана ждёт большая проверка.
Из семи матчей между командами у Австралии лишь одна победа – 4:1. Правда, и та в товарняке. В 1988 году. Последний серьёзный матч был на Кубке конфедераций — 2005, и Аргентина победила – 4:2.
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