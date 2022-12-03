5 плюсов и минусов сборной Аргентины на ЧМ-2022 перед плей-офф

Армия Лео Месси идёт за титулом. За легендой не только команда из 25 игроков.

Лионель Месси

Капитан. Лидер. Надежда нации. Месси проводит свой последний чемпионат мира. И это – история.

Зависимость от Месси

Обратная сторона влияния – зависимость. Игра Аргентины, конечно, выстроена от Месси. И если у него вдруг не пойдёт, это проблема. Хотя с Польшей удалось преодолеть и это.

Весь состав — за Лео

Аргентина невероятно сильна духом. Кажется, вся сборная едина в желании вручить Месси его первый и последний Кубок мира. В играх с Мексикой и Польшей пришлось именно что «ломать» соперника.

Есть вопросы к физике

Если Аргентину мощно прессинговать, она теряется. А с активным постоянным прессингом Месси и Ко пока вообще не сталкивались.

Баланс Лионеля Скалони

36 матчей без поражений – именно столько Аргентина прошла, пока не споткнулась о саудовцев. Такая мощная серия (и тот же Кубок Америки — 2021) — результат грамотной системы Скалони. Тренер «заковал» самолюбие звёзд в ориентацию на команду.

Мало разнообразия в атаке

Дело не столько в Месси, но разумный эгоизм необходим. Пока выходит, что слева от Лео — юный Альварес, справа — постаревший Ди Мария. И все молятся на Гения. А Дибала, Лаутаро и Корреа смотрят матчи со скамейки.

Яркая молодёжь

В Катаре уже выстрелили (голами) 23-летний Мак Аллистер, 22-летний Альварес и 21-летний Фернандес. Справа на фланге 24-летний Молина, в центре обороны готов всех сожрать 24-летний Лисандро Мартинес.

Центр обороны

Николасу Отаменди уже 34 года, но он слишком влиятельный. Пара Мартинес – Ромеро выглядит более перспективно, особенно для атаки. Но решится ли Скалони убрать ветерана в запас?

Аргентинские фанаты

Они захватывают стадионы и превращают их в маленькую Аргентину. Как же они поют!

Состояние Лаутаро Мартинеса

Если Саудовская Аравия кого и выбила из колеи, так это Мартинеса. Форвард сник и оказался в запасе, хотя предполагалось, что именно он будет ударной силой вместе с Лео.

1/8 финала, 3 декабря, 22:00: Аргентина против Австралии

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