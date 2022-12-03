Одна из самых интересных и молодых команд турнира. Которая может дрогнуть, если что-то пойдёт не по плану.
Футболисты США достаточно прокачались, чтобы играть первым номером. И с удовольствием делают это: атака очень вариативна, а прессинг (местами) на топовом уровне.
Интересно, что стартовый план тренера Грегга Берхалтера чаще всего работает на отлично. А вот во втором тайме «звёздно-полосатые» подсаживаются. В том же матче с Ираном – просто отбивались полтайма.
Средний возраст состава – 25,2 года. Это второй результат на ЧМ-2022, моложе только Гана – 24,8 года. 35-летний защитник Тим Рим тут просто дед.
Другая сторона медали «За молодость» – неустойчивый характер. Именно возрастом, возможно, объясняются такие вторые таймы. Если качественно прижать Штаты, команда забывает про всякое доминирование.
Хавбек «Ювентуса» играет за США в центре поля и выполняет громадный объём работы. Уэстон хорош и в продвижении атаки, и в создании первой оборонительной линии.
Команде очень не хватает солидного нападающего. Джош Сарджент неплох в «Норвиче», но девять голов в 19 матчах Чемпионшипа – не самый выдающийся результат. Райт забил столько же за 12 матчей в Турции. И всё-таки это не топовый уровень.
Маккенни – Адамс – Муса – очень сильная конструкция. Каждый силён индивидуально, по ходу матча могут перестроиться и на 4-4-2 в линию.
Пулишич («Челси»), Рейна («Боруссия» Д), Веа («Лилль») – это, безусловно, талантливые парни, но сейчас они не на первых ролях в своих клубах. Пулишич подумывает уходить зимой. Такое положение, конечно, влияет на уверенность игроков. А именно на них надеется сборная в атаке.
То, что сборная США вот-вот станет одной из сильнейших, говорят уже десяток лет. Кажется, именно этот состав настроен показать, что время вечно перспективных прошло.
Тренер с интересными идеями, но без статуса. Да, США выиграли Золотой кубок КОНКАКАФ — 2021, но это были часто унылые победы 1:0. На ЧМ совсем другой уровень. Справится ли Берхалтер с энергией этой команды? А если что-то пойдёт не так? Пока, например, Штаты даже не отыгрывались.
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