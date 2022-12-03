Нидерланды штормит в плей-офф ЧМ

«Оранжевые» десять раз выходили в плей-офф, а дальше у них или всё очень плохо (четыре раза вылетали в 1/8), или напротив – почти гарантия медалей. Три раза брали серебро и однажды бронзу.