Прошлый выход в плей-офф для «оранжевых» завершился бронзой. Однако сейчас это менее звёздная и яркая команда. Или ван Гал что-то задумал?
Одно из открытий ЧМ-2022. Забил трижды: левой, правой и головой. Гакпо ведёт атаку Нидерландов, перемещаясь по всей зоне нападения. Скоростной, прыгучий, с дальним ударом. Идеальный нападающий, который теперь ещё и в лайв-режиме «пишет» резюме для перехода в топ-клуб.
На фоне великолепного Гакпо остальные игроки атаки просто теряются. Кто-то в плохой форме (Депай), кто-то просто выглядит слабо (Вегорст, де Йонг, Янссен). Одного игрока точно будет мало, чтобы выиграть первый Кубок мира.
Ван Гал – старый лис. На ЧМ-2014 тренер внезапно переключил команду на схему 5-3-2 и взял бронзу. Сейчас тоже эксперименты с тремя центральными защитниками. И, кажется, ЛВГ сделал работу над ошибками, чтобы разгоняться постепенно. На плей-офф тренер точно что-то заготовил.
«Оранжевые» десять раз выходили в плей-офф, а дальше у них или всё очень плохо (четыре раза вылетали в 1/8), или напротив – почти гарантия медалей. Три раза брали серебро и однажды бронзу.
Краеугольный камень системы Нидерландов. Френки прекрасен, когда ему доверяют, и он сам понимает собственную роль. Это футболист, способный нестандартным действием решить исход матча.
На прошлогоднем Евро-2020 «оранжевые» вылетели как раз в 1/8 финала, споткнувшись об организованную, но беззвёздную команду Чехии. И, кажется, у Нидерландов есть проблема с давлением. Когда ставки чересчур высоки, команда ломается. Последствия того, что в составе мало по-настоящему топовых игроков.
Штаты играют размашисто в 4-3-3, а Нидерланды в 3-4-1-2 могут сковать любые атаки. Боязно разве что за левый фланг, где против Дейли Блинда выйдет шустрый Тимоти Веа.
Ван Гал – гроссмейстер тактики, но в первых матчах Нидерланды выглядели так себе. Сенегал успешно сдерживал «оранжевых» до 84-й минуты. Эквадор вообще сыграл вничью, наиграв на победу. Да, с Катаром голландцы устроили шоу, но этот матч точно не показательный.
Если оценивать позиции, Нидерланды здорово укомплектованы. На каждую позицию есть два игрока. Плюс ещё не раскрыт потенциал молодёжи: Ланга, Симонса, Тейлора, Фримпонга, Маласиа.
При всём уважении, но Андрис Нопперт находится в затянувшемся прыжке выше головы. Голкипер «Херенвена» никогда не играл при таком уровне ответственности.