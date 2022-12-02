🌶 Самые острые форварды ЧМ-2022

На третьем и четвёртом местах по ожидаемым голам (xG) довольно неожиданные персонажи.

1-2. Килиан Мбаппе (Франция) — 2,4 xG

Звёздный форвард забил уже три гола: один — Австралии и два — Дании.

1-2. Лионель Месси (Аргентина) — 2,4 xG

Легендарный аргентинец отличился с пенальти в проигранном матче с Саудовской Аравией и забил с игры в победной встрече с Мексикой.

3. Эннер Валенсия (Эквадор) — 2,3 xG

На счету ветерана южноамериканской сборной три мяча, в том числе один с пенальти.

4. Никлас Фюллькруг (Германия) — 2,2 xG

Немецкий суперсаб отличился дважды, забив по голову в ворота сборных Испании и Коста-Рики.

5-6. Оливье Жиру (Франция) — 1,9 xG

Дубль Жиру помог французам одолеть в стартовом матче Австралию.

5-6. Роберт Левандовски (Польша) — 1,9 xG

Форвард «Барселоны» наконец-то забил на чемпионате мира, закрепив победу Польши над Саудовской Аравией (2:0).

7. Салем Аль-Давсари (Саудовская Аравия) — 1,8 xG

Гол 31-летнего нападающего в стартовом матче с Аргентиной стал настоящей сенсацией. Также он забил в концовке матча с Мексикой.

8-9. Джамал Мусиала (Германия) — 1,7 xG

А этот 19-летний игрок, как ни странно, не отличился ни разу. И уже не сможет на этом ЧМ.

8-9. Ромелу Лукаку (Бельгия) — 1,7 xG

Ни с чем остался и этот мощный бельгиец, запоровший кучу моментов в решающей игре с хорватами.

10. Александр Митрович (Сербия) — 1,5 xG

Митрович забил в одном из лучших матчей ЧМ-2022. Во 2-м туре сербы сыграли 3:3 с Камеруном.