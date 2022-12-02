На третьем и четвёртом местах по ожидаемым голам (xG) довольно неожиданные персонажи.
Звёздный форвард забил уже три гола: один — Австралии и два — Дании.
Легендарный аргентинец отличился с пенальти в проигранном матче с Саудовской Аравией и забил с игры в победной встрече с Мексикой.
На счету ветерана южноамериканской сборной три мяча, в том числе один с пенальти.
Немецкий суперсаб отличился дважды, забив по голову в ворота сборных Испании и Коста-Рики.
Дубль Жиру помог французам одолеть в стартовом матче Австралию.
Форвард «Барселоны» наконец-то забил на чемпионате мира, закрепив победу Польши над Саудовской Аравией (2:0).
Гол 31-летнего нападающего в стартовом матче с Аргентиной стал настоящей сенсацией. Также он забил в концовке матча с Мексикой.
А этот 19-летний игрок, как ни странно, не отличился ни разу. И уже не сможет на этом ЧМ.
Ни с чем остался и этот мощный бельгиец, запоровший кучу моментов в решающей игре с хорватами.
Митрович забил в одном из лучших матчей ЧМ-2022. Во 2-м туре сербы сыграли 3:3 с Камеруном.