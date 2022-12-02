Команда останется сильной и после того, как 37-летний Криштиану Роналду уйдёт на пенсию. Эти футболисты уже сейчас определяют игру португальцев.
23-летнего форварда «Атлетико» уже несколько лет называют преемником Роналду. Похоже, сейчас он начинает раскрываться в полной мере.
Пожалуй, пока лучший игрок Португалии на ЧМ. 28-летний хавбек «МЮ» в любой момент способен преподнести неприятный сюрприз соперникам.
25-летний опорник проводит шестой сезон за «Вулверхэмптон». Несмотря на амплуа, он не стесняется подключаться к атакам.
Столп обороны сборной Португалии. 25-летний игрок «Ман Сити» постоянно совершенствуется в сложных играх АПЛ.
23-летний голкипер «Порту» впервые попал в сборную чуть больше года назад. Он уже стал самым молодым в истории вратарём Португалии на крупном турнире.