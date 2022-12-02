Лидер сборной Бразилии некстати получил травму в матче с Сербией. Но это не значит, что теперь в составе «пентакампеонов» некому творить чудеса!
25-летний форвард, который летом 2022-го перешёл из «Эвертона» в «Тоттенхэм», сделал дубль в первом матче на ЧМ с сербами.
Без 22-летнего Винисиуса уже сложно представить атаку «Реала» и сборной Бразилии. Настырный левый вингер способен затерзать любого защитника.
А этот 25-летний вингер «Барселоны» действует на противоположном фланге. Топ-игроком он стал за два последних сезона в «Лидсе».
Этим летом Пакета перебрался из «Лиона» в «Вест Хэм». В такой конкурентой лиге, как АПЛ, 25-летний игрок будет только прибавлять в мастерстве.
Молодой, но уже опытный футболист. 24-летний игрок «Реала» в состоянии сыграть не только в защите, но и на месте опорного полузащитника, если нужно.