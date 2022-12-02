Драма немецкой сборной на ЧМ-2022

Во многом лучшая команда турнира. И её не будет в плей-офф!

Выиграли один матч, один сыграли вничью и один раз проиграли

Сенсационное поражение от Японии решило всё.

Забили шесть голов, больше только у Испании и Англии – по девять мячей

Правда, это после трёх туров. Португалия и даже Гана вполне могут обойти – у них по пять голов.

Всего набили 9,97 ожидаемых голов

Если брать xG, немцы даже круче Франции, у которой пок7,44.

Рекорд по xG в одном матче

С Коста-Рикой у немцев 6,1 xG. На чемпионатах мира ни одна команда не выбивала больше (за время сбора продвинутой статистики).

Больше всего ударов

Немцы били 69 раз, Франция – 54.

Немецкие игроки чаще всего были с мячом в штрафной

139 касаний против 100 у Франции.

Чаще всех с мячом в штрафной встречался Джамал Мусиала

Это рекорд чемпионатов мира. При этом у хавбека Германии 0 результативных баллов в игре с Коста-Рикой.

Итог – сенсационный вылет с ЧМ-2022

Кошмар. Сборная Германии второй Кубок мира подряд завершает на групповом этапе.