Во многом лучшая команда турнира. И её не будет в плей-офф!
Сенсационное поражение от Японии решило всё.
Правда, это после трёх туров. Португалия и даже Гана вполне могут обойти – у них по пять голов.
Если брать xG, немцы даже круче Франции, у которой пок7,44.
С Коста-Рикой у немцев 6,1 xG. На чемпионатах мира ни одна команда не выбивала больше (за время сбора продвинутой статистики).
Немцы били 69 раз, Франция – 54.
139 касаний против 100 у Франции.
Это рекорд чемпионатов мира. При этом у хавбека Германии 0 результативных баллов в игре с Коста-Рикой.
Кошмар. Сборная Германии второй Кубок мира подряд завершает на групповом этапе.