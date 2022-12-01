Щенсны повторил достижение, которого удавалось добиться лишь двум вратарям

Поляк взял два пенальти на чемпионате мира – 2022. Первый — в игре с Саудовской Аравией, а второй – от самого Лео Месси!
Тоже поляк, он взял два пенальти на ЧМ-1974: от Стаффана Таппера в матче со сборной Швеции, а затем остановил Ули Хёнесса из сборной ФРГ. Томашевский был признан лучшим вратарём того турнира.
За два отражённых пенальти американец получил прозвище от болельщиков «Человек-стена» («The Human Wall»). Очень по-супергеройски!
Вратарь сборной Польши сделал больше всего сейвов на турнире (16) и лидировал по предотвращённым голам (5.2 xGoT). Но Месси и компания ему всё испортили.