Щенсны повторил достижение, которого удавалось добиться лишь двум вратарям

Первым два пенальти на одном ЧМ отразил Ян Томашевский

Тоже поляк, он взял два пенальти на ЧМ-1974: от Стаффана Таппера в матче со сборной Швеции, а затем остановил Ули Хёнесса из сборной ФРГ. Томашевский был признан лучшим вратарём того турнира.