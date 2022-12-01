На чемпионате мира 2018 года немцы сенсационно не вышли из группы. Кто призван не допустить повторения провала?
Футболист с самой популярной в Германии фамилией выступает за «Баварию» с 2008 (!) года. Его вклад в успехи клуба и национальной команды невозможно переоценить.
19-летний игрок атаки уже успел принести немало пользы «Баварии». Можно не сомневаться, что все остальные топ-клубы пристально за ним следят.
32-летний полузащитник проводит седьмой сезон за «Манчестер Сити». Он отлично действует в подыгрыше, а также способен сам завершить атаку.
Универсальный игрок, без которого невозможно представить ни «Баварию», ни сборную. Наверное, он только в воротах не умеет играть, хотя мы не проверяли.
29-летний защитник устрашающего вида силён в том числе и в атаке. Раньше об этом знали соперники «Челси». Летом 2022 года Рюдигер перебрался в «Реал».
Кажется, он уже целую вечность защищает ворота «Баварии» и сборной Германии. 36-летний Нойер и не думает уходить на пенсию.