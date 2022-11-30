Мбаппе — главная звезда сборной Франции. А кто ещё зажигает у «трёхцветных»?
36-летний форвард «Милана» переживает уже третью молодость. Дубль в ворота сборной Австралии — лучшее тому подтверждение.
25-летний вингер, похоже, наконец-то нашёл себя — и в «Барселоне», и в сборной. Проблемы с дисциплиной уже в прошлом — можно сосредоточиться на футболе.
Умница Гризманн — связующее звено между полузащитой и атакой. Остаётся только удивляться, как такой замечательный игрок не прижился в «Барселоне» и вернулся в «Атлетико».
27-летний хавбек несколько неожиданно стал автором первого гола Франции на ЧМ. Рабьо проводит уже третий сезон за «Ювентус».
Павар хорош не только в защите, но и здорово умеет подключаться к атаке. Соперники «Баварии» и сборной Франции не раз убеждались в этом. Помните его пушку в ворота Аргентины на ЧМ-2018 в России?
Настоящий капитан. С таким вратарём можно быть спокойным за тылы. 35-летний Льорис проводит уже 11-й (!) сезон в «Тоттенхэме».