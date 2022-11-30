Новый лидер Нидерландов сверкнул на ЧМ-2022, забив три гола, и уже поднял свою стоимость в два раза.
Гакпо в 14 матчах Эредивизии забил девять голов и отдал 12 ассистов! А были ещё 3+2 в пяти матчах Лиги Европы. Но, кажется, за «ПСВ» он уже не сыграет.
– Коди Гакпо перед матчем с Катаром.
Переговоры были ещё летом, это подтвердил сам Коди. Но тогда «МЮ» сосредоточился на подписании Антони из «Аякса», да и Роналду остался. Теперь Эрик тен Хаг считает Гакпо приоритетным вариантом. По некоторым инсайдам, уже даже согласован личный контракт.
Уход Садио Мане, кажется, так и не получилось компенсировать. Так что «Ливерпуль» готов побороться за Гакпо (или хотя бы заставить «МЮ» потратить больше денег). Сообщается, что футболист очаровал ассистента Юргена Клоппа Пепа Линдерса.
Немецкий гегемон в порядке, хотя «нового Левандовского» так и нет. Забивать приходится Эрику Шупо-Мотингу. Молодая голландская звезда (Гакпо всего 23 года) могла бы здорово вписаться в атаку «Баварии». Тем более тут уже есть партнёры Гакпо по сборной: де Лигт и Гравенберх.
Ожидается, что Мадрид покинут Эден Азар и Марко Асенсио. Так что «Реалу» как минимум нужно прокачивать глубину состава.
В 1/8 финала «оранжевые» встретятся с США. Какие ещё новые звезды в голландской команде, смотрите в нашем материале.