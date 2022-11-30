«Бавария» всегда готова взять молодую звезду

Немецкий гегемон в порядке, хотя «нового Левандовского» так и нет. Забивать приходится Эрику Шупо-Мотингу. Молодая голландская звезда (Гакпо всего 23 года) могла бы здорово вписаться в атаку «Баварии». Тем более тут уже есть партнёры Гакпо по сборной: де Лигт и Гравенберх.