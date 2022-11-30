Сегодня Аргентина во главе с Месси может покинуть ЧМ-2022. Вспоминаем, как Лео выступал в важнейших матчах команды на прошлых ЧМ.
23-летний на тот момент Месси отдал голевой пас, который помог Аргентине одолеть всегда крепкую сборную Мексики.
Однако в четвертьфинале подопечные Диего Марадоны ничего не смогли поделать с мощными немцами.
Здесь 27-летний Месси также отметился голевым пасом. Для победы над Швейцарией пришлось основательно попотеть.
Результативными действиями Лионель не отметился, но уже само его присутствие на поле усложнило бельгийцам задачу.
В этом матче Лео также не блистал, но главная цель – выход в финал – была достигнута.
Месси был близок к титулу, но гол Марио Гётце в дополнительное время оставил Аргентину с серебряными медалями.
31-летний Лео сделал то, что обязан был сделать: забил гол, который помог Аргентине выйти в плей-офф.
Однако в 1/8 финала даже двух голевых пасов Лионеля не хватило для победы над Францией в самом ярком матче турнира.