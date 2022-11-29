Сборная Катара не смогла выйти из группы на домашнем для себя чемпионате мира. Рассказываем, как выступали хозяева предыдущих мундиалей.
Уругвай выиграл все четыре матча на турнире, в том числе финал у Аргентины (4:2), и завоевал титул.
Четыре года спустя хозяева снова победили. В финале Италия лишь в дополнительное время победила Чехословакию (2:1).
В четвертьфинале французы ничего не смогли поделать с мощной Италией (1:3), шедшей ко второму титулу.
В последнем матче финальной группы бразильцы неожиданно проиграли Уругваю 1:2, хотя их устраивала и ничья.
Матч Швейцария — Австрия, завершившийся со счётом 5:7, до сих пор остаётся самым результативным в истории ЧМ.
Шведы претендовали на трофей, но в финале ничего не смогли поделать с 17-летним Пеле (2:5).
В четвертьфинале чилийцы обыграли сборную СССР, а вот с Бразилией в полуфинале не справились. В матче за третье место южноамериканская сборная обыграла Югославию.
Англия лишь в дополнительное время дожала сборную ФРГ (4:2). Немцы до сих пор считают, что гола, после которого счёт стал 3:2 в пользу англичан, не было.
В четвертьфинале у мексиканцев не было шансов против Италии (1:4).
В финальном матче немцы проявили характер, одержав волевую победу (2:1) над великолепной сборной Нидерландов.
«Оранжевые» и тут нарвались на хозяев. В финале Аргентина победила их лишь в дополнительное время (3:1).
Испания, пройдя первый групповой этап, попала в сложную группу с ФРГ и Англией и набрала лишь очко.
Мексиканцы были близки к выходу в полуфинал, но после 0:0 в основное и дополнительное время проиграли сборной ФРГ по пенальти (1:4).
И здесь хозяева потерпели поражение лишь в серии пенальти. Аргентина оказалась сильнее Италии в полуфинале — 1:1 (4:3 пен.). В матче за третье место итальянцы обыграли Англию.
Американцы довольно уверенно вышли из группы и в 1/8 финала достойно смотрелись против Бразилии (0:1).
Сборная Франции во главе с Зиданом в финале разгромила бразильцев (3:0).
Тот чемпионат мира проходил в двух странах. Корейцы не без помощи судей дошли аж до полуфинала, где проиграли Германии, а японцы проиграли туркам в 1/8 финала.
В полуфинале Германия лишь в дополнительное время уступила Италии (0:2).
Южноафриканцы, победив Францию в 3-м туре группового этапа, лишь по разнице мячей уступили Мексике второе место в группе.
После унижения в полуфинале (Бразилия — Германия — 1:7) у бразильцев не осталось моральных сил на матч за третье место с Нидерландами (0:3).
К сожалению, сборная России не смогла войти в четвёрку лучших, обидно проиграв Хорватии в 1/4 финала — 2:2 (3:4 пен.)
В группе с Нидерландами, Эквадором и Сенегалом у азиатской сборной изначально было не очень много шансов.