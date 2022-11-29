Как выступали сборные стран, которым доверяли принимать чемпионат мира?

Сборная Катара не смогла выйти из группы на домашнем для себя чемпионате мира. Рассказываем, как выступали хозяева предыдущих мундиалей.

ЧМ-1930: Уругвай – чемпион!

Уругвай выиграл все четыре матча на турнире, в том числе финал у Аргентины (4:2), и завоевал титул.

ЧМ-1934: Италия – чемпион!

Четыре года спустя хозяева снова победили. В финале Италия лишь в дополнительное время победила Чехословакию (2:1).

ЧМ-1938: Франция оступилась в четвертьфинале

В четвертьфинале французы ничего не смогли поделать с мощной Италией (1:3), шедшей ко второму титулу.

ЧМ-1950: Бразилия заняла второе место

В последнем матче финальной группы бразильцы неожиданно проиграли Уругваю 1:2, хотя их устраивала и ничья.

ЧМ-1954: Швейцария оступилась в четвертьфинале

Матч Швейцария — Австрия, завершившийся со счётом 5:7, до сих пор остаётся самым результативным в истории ЧМ.

ЧМ-1958: Швеция проиграла в финале

Шведы претендовали на трофей, но в финале ничего не смогли поделать с 17-летним Пеле (2:5).

ЧМ-1962: Чили заняло третье место

В четвертьфинале чилийцы обыграли сборную СССР, а вот с Бразилией в полуфинале не справились. В матче за третье место южноамериканская сборная обыграла Югославию.

ЧМ-1966: Англия – чемпион!

Англия лишь в дополнительное время дожала сборную ФРГ (4:2). Немцы до сих пор считают, что гола, после которого счёт стал 3:2 в пользу англичан, не было.

ЧМ-1970: Мексика оступилась в четвертьфинале

В четвертьфинале у мексиканцев не было шансов против Италии (1:4).

ЧМ-1974: ФРГ – чемпион!

В финальном матче немцы проявили характер, одержав волевую победу (2:1) над великолепной сборной Нидерландов.

ЧМ-1978: Аргентина – чемпион!

«Оранжевые» и тут нарвались на хозяев. В финале Аргентина победила их лишь в дополнительное время (3:1).

ЧМ-1982: Испания закончила во втором групповом этапе

Испания, пройдя первый групповой этап, попала в сложную группу с ФРГ и Англией и набрала лишь очко.

ЧМ-1986: Мексика оступилась в четвертьфинале

Мексиканцы были близки к выходу в полуфинал, но после 0:0 в основное и дополнительное время проиграли сборной ФРГ по пенальти (1:4).

ЧМ-1990: Италия заняла третье место

И здесь хозяева потерпели поражение лишь в серии пенальти. Аргентина оказалась сильнее Италии в полуфинале — 1:1 (4:3 пен.). В матче за третье место итальянцы обыграли Англию.

ЧМ-1994: США вышли в 1/8 финала

Американцы довольно уверенно вышли из группы и в 1/8 финала достойно смотрелись против Бразилии (0:1).

ЧМ-1998: Франция – чемпион!

Сборная Франции во главе с Зиданом в финале разгромила бразильцев (3:0).

ЧМ-2002: Южная Корея заняла четвёртое место, а Япония остановилась в 1/8 финала

Тот чемпионат мира проходил в двух странах. Корейцы не без помощи судей дошли аж до полуфинала, где проиграли Германии, а японцы проиграли туркам в 1/8 финала.

ЧМ-2006: Германия заняла третье место

В полуфинале Германия лишь в дополнительное время уступила Италии (0:2).

ЧМ-2010: ЮАР не вышла из группы

Южноафриканцы, победив Францию в 3-м туре группового этапа, лишь по разнице мячей уступили Мексике второе место в группе.

ЧМ-2014: Бразилия заняла четвёртое место

После унижения в полуфинале (Бразилия — Германия — 1:7) у бразильцев не осталось моральных сил на матч за третье место с Нидерландами (0:3).

ЧМ-2018: Россия оступилась в четвертьфинале

К сожалению, сборная России не смогла войти в четвёрку лучших, обидно проиграв Хорватии в 1/4 финала — 2:2 (3:4 пен.)

ЧМ-2022: Катар не вышел из группы

В группе с Нидерландами, Эквадором и Сенегалом у азиатской сборной изначально было не очень много шансов.

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