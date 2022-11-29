Самые яркие матчи топ-сборных в истории чемпионатов мира

На ЧМ-2022 уже состоялся матч команд, которые в прошлом брали Кубок мира. Германия и Испания разошлись миром – 1:1. Вспоминаем десятку самых ярких матчей с подобной вывеской с прошлых мировых первенств.
Тот полуфинал до сих пор считается одним из лучших матчей в истории футбола. 1:1 в основное время — и 4:3 по итогам дополнительного! Настоящее безумие.
Хет-трик Паоло Росси и победа 3:2 открыли итальянцам дорогу к третьему титулу.
Знаменитый матч с Рукой Бога Диего Марадоны. А был бы тогда VAR…
В финале того турнира аргентинцев ждала сборная ФРГ. Команда Марадоны победила 3:2 и завоевала второй титул.
Пожалуй, лучший матч ЧМ-1998. Потрясающий гол 18-летнего Оуэна до сих пор в памяти. Но Англию это не спасло.
Ну как же без скандального финала имени Зидана — Матерацци! Великого француза удалили, и Италия, победив Францию, снова подняла над головой Кубок.
Тот самый матч с не замеченным судьями голом Лэмпарда. Тогда впервые заговорили о необходимости видеоповторов. Германия в итоге дошла до полуфинала, где проиграла Испании, будущему чемпиону.
Полуфинал ЧМ-2014 Германия — Бразилия (7:1) — невиданный разгром! Кошмар для любого болельщика «пентакампеонов».
Да и финал того турнира ещё свеж в памяти. Что запомнилось больше: решающий гол Гётце или грустный Месси после свистка?
Наверное, лучший матч ЧМ-2018 в России. Команды устроили битву в 1/8 финала, победителем из которой вышли французы. Они же потом и стали чемпионами.