29 ноября, 22:00: Уэльс – Англия

Однако в группе с Ираном и США есть Уэльс и Англия, и валлийцы не потеряли шансов на выход в плей-офф. Но придётся точно побеждать Англию и ждать нужный им результат в параллельном матче.