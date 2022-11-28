В 3-м туре заключительные матчи в каждой группе будут начинаться в одно время — 18:00 или 22:00. Записывайте в календарь!
Настоящая рубка за выход в плей-офф, поскольку команды занимают второе и третье места в таблице. У Ирана три очка, у Штатов – два. Добавляем сюда и политический мотив.
Однако в группе с Ираном и США есть Уэльс и Англия, и валлийцы не потеряли шансов на выход в плей-офф. Но придётся точно побеждать Англию и ждать нужный им результат в параллельном матче.
В параллельной игре Тунис попробует устроить сенсацию и прихлопнуть Францию. Но рекомендуем посмотреть на схватку Австралии и Дании.
Две команды, готовые рубиться до последнего. Саудовцы с тремя очками к 3-му туру ещё могут продолжить сказку, но и у Мексики шансы остаются.
Аргентина точно захочет показать, что провал в 1-м туре был случайностью.
Момент истины для немецкой команды. На последний матч они выходят как аутсайдер группы E. Кошмар!
Параллельно японцы и испанцы будут решать свои задачи и могут испортить Германии жизнь, даже если она победит Коста-Рику. Но что если Япония снова попробует удивить всех?
Финальный тур и главный матч в группе H.
Многое будет зависеть от исхода матча Бразилии и Швейцарии 28 ноября, но у игры Сербии и Швейцарии есть политический окрас. Однажды уже был скандал из-за Шакири и Джаки – те провоцировали сербов из-за своего албанского происхождения.
Камерун – команда настроения. Бразилия – команда-карнавал. Кажется, уже этого достаточно, чтобы посмотреть яркий футбол. А если ещё добавить интригу с местом в группе G – ух!