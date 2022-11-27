Килиан сыграл всего два матча, а уже стал чуть ли не лучшим футболистом турнира. Какой же он невероятный!
Во-первых, Мбаппе провёл удивительный матч с Данией во 2-м туре чемпионата мира в Катаре. Звёздный нападающий «ПСЖ» оформил дубль и помог команде одержать победу со счётом 2:1.
Таким образом, сборная Франция досрочно вышла в плей-офф ЧМ, а сам Мбаппе установил несколько крутых достижений. Килиан записал в свой актив уже 31 мяч за национальную команду. Столько же у великого Зинедина Зидана.
При этом 23-летний форвард добился такого результата за 61 матч, в то время как чемпиону мира 1998 года потребовалось 108 игр.
На данный момент Мбаппе — седьмой по этому показателю. Больше за сборную Франции забивали Давид Трезеге (34), Карим Бензема (37), Мишель Платини (41), Антуан Гризманн (42), Тьерри Анри и Оливье Жиру (51).
По общему количеству голов за национальную команду Килиан превзошёл даже легендарного Жюста Фонтена. Тот забил 30 мячей, зато 13 из них пришлись на чемпионат (один!) мира. Пока Мбаппе отстаёт — у него их семь.
Это на один меньше, чем у Лионеля Месси, который показал такой результат за пять чемпионатов мира. Мбаппе успел забить примерно такое же количество голов на двух неполных ЧМ, при этом в 2018 году он выиграл турнир.
В списке лучших бомбардиров своей сборной на первенствах мира игрок «ПСЖ» обошёл Зидана и Платини (5), а также Анри (6).
До рекорда турнира, который установил Мирослав Клозе, Мбаппе не хватает девяти мячей. Среди действующих же футболистов Килиана превосходят только Месси, Криштиану Роналду (8) и Томас Мюллер (10).
Ещё одно интересное достижение форварда на этом ЧМ вы могли не заметить при просмотре матча с Австралией, а ведь Мбаппе совершил 19 касаний в чужой штрафной.
Игра Мбаппе заставляет весь мир замереть в восхищении. Сборная Франции понесла серьёзные потери на этом чемпионате мира, но Килиан тащит команду вперёд. Настоящая суперзвезда!
Не сомневается в этом наставник французов Дидье Дешам: «Он исключительный игрок, у него есть умение делать разницу. Не беспокойтесь, что нет Погба, — есть другие, которые умеют говорить. Килиан не скажет, но то, что он делает… Он — локомотив», — приводит слова тренера L'Equipe.