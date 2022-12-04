Но скоро его рекорд может быть побит.
36-летний форвард забил Польше в матче 1/8 финала ЧМ-2022. Благодаря этому голу Жиру обогнал в гонке бомбардиров сборной Франции Тьерри Анри, который отметился 51 мячом в 123 матчах. Что касается Оливье, то он забил 52-й гол (четыре – с пенальти) за сборную в 117-й игре.
Новый рекордсмен опережает таких игроков, как Тьерри Анри (51), Антуан Гризманн (42), Мишель Платини (41), Карим Бензема (37), Давид Трезеге (34), Килиан Мбаппе (33) Зинедин Зидан (31), Жюст Фонтен (30), Жан-Пьер Папен (30).
Больше всего голов Жиру забил в товарищеских матчах – 28, на отборах к ЧМ и Евро – по шесть мячей, в Лиге наций – пять, на чемпионатах мира – четыре, на чемпионатах Европы – три.
Летом 2017 года Жиру забил три гола в ворота Парагвая (в товарищеском матче). Тогда Франция победила со счётом 5:0, а форвард дважды отправил мяч в сетку левой ногой и один раз — головой.
Оливье забил дебютный мяч за сборную Франции в своём третьем матче. В феврале 2012 года он огорчил Германию в товарищеской игре.
Среди действующих игроков сборной Франции догнать Жиру могут Гризманн (42), Бензема (37) и Мбаппе (33). С большой долей вероятности рекорд 36-летнего форварда падёт через несколько лет, когда до него доберётся Килиан.