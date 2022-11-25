Несколько по-настоящему ужасающих травм испортили настроение тысячам болельщиков на чемпионате мира. Провал же Месси, Левандовского и других топов практически довёл их до слёз.
ЧМ в Катаре ещё не успел толком стартовать, как болельщики со всего света успели затосковать. Один из фаворитов, сборная Аргентины во главе с Лео Месси, умудрилась проиграть Саудовской Аравии в 1-м туре.
Семикратному обладателю «Золотого мяча» оставалось разве что хвататься за голову.
Главный бомбардир сборной Польши не реализовал пенальти во встрече с Мексикой. При этом Роберт ни разу не забивал на первенствах мира. Настоящее проклятье!
Опытный голкипер Коста-Рики, как и вся команда, пострадал от команды Луиса Энрике. Смотреть на то, как Кейлор раз за разом пропускает мячи (всего их было семь) и ничего не может с этим сделать, было больно.
1-й тур ЧМ выдался богатым на травмы, причём многие из них выглядели достаточно ужасающе. Не повезло полузащитнику сборной Сенегала Шейку Куйяте, который получил повреждение в матче с Нидерландами. Покинул он поле на носилках.
Вратарь иранской сборной также оказался вне игры во время встречи с Англией. Уже на восьмой минуте Алиреза Беиранванд столкнулся с защитником своей команды и получил серьёзную травму. В итоге он ненадолго потерял сознание. А потом был заменён.
Защитнику команды-триумфатора в матче с Аргентиной пришлось тяжело в последние дни. Ясир Аль-Шахрани уехал из Катара с переломом челюсти, раздробленными костями лица и внутренним кровотечением.
К счастью, экстренная операция в Германии помогла спортсмену, и опасность миновала. «Со мной всё хорошо. Молитесь за меня. Саудовскую Аравию с победой», — обратился к своим поклонникам игрок.
Не избежал травмы и Неймар. В заключительный день 1-го тура бразилец играл с сербами, которые не пощадили его. На 79-й минуте матча футболист был вынужден покинуть поле из-за болей в лодыжке.
Он сидел, закрыв лицо футболкой, и слушал утешения товарищей по команде. Врачи пока не дают точных прогнозов, но, возможно, игрок пропустит оставшуюся часть турнира.