Навас пережил унижение от сборной Испании

Опытный голкипер Коста-Рики, как и вся команда, пострадал от команды Луиса Энрике. Смотреть на то, как Кейлор раз за разом пропускает мячи (всего их было семь) и ничего не может с этим сделать, было больно.