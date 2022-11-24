4 лучших правых защитника мира по мнению Дани Алвеса

La Gazzetta dello Sport спросила у бразильца, кого из коллег по амплуа он считает топовыми. Он назвал троих и один очевидный вариант. Со скромностью у 39-летнего игрока всё в порядке.
Хотя Канселу в клубе уже играет по всей бровке и скорее ближе к атаке.
Джеймс точно играл бы на ЧМ-2022, но из-за травмы, по решению Гарета Саутгейта, не попал в заявку.
Зато Трент в Катар приехал, правда, в первом матче не играл.
«Они все способны делать передачи на 50 метров вперёд. А также Дани Алвес – он кажется мне очень сильным», – сказал Дани Алвес. Легендарный!
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