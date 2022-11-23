Самые возрастные игроки, которые бьются за главную награду чемпионата мира. Идём от младшего к старшему. Возраст – на время старта ЧМ-2022.
Триумфатор прошлого ЧМ в России приехал в Катар с одной из самых сильных команд мира. На заре карьеры Льорис может взять ещё один трофей.
Голкипер «ПСЖ» уже много лет показывает отличные результаты на клубном уровне. В Катаре Кейлор попробует помочь костариканцам продвинуться дальше по турнирной сетке.
Сын великого Петера Шмейхеля уже брал бронзу чемпионата Европы в 2020 году. А на чемпионате мира — 2018 взял три пенальти в 1/8 финала с Хорватией. Круто!
Ещё один французский ветеран, который также выигрывал серебро ЧЕ-2016. Опыт Оливье уже пригодился в игре с Австралией. Он забил дважды.
Полузащитник «Бетиса» вместе с национальной сборной три раза выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ. В матче с Польшей остался на скамейке.
ЧМ-2022 для защитника «Токио» станет четвёртым в карьере. На счету футболиста 137 выступлений за сборную, в которых он забил 4 гола.
Двукратный чемпион Аргентины в составе «Бока Хуниорс» приехал в Катар вместе с одной из самых опытных команд мира. Средний возраст сборной Уругвая — 27,81 года.
Несмотря на травмы, полученные вратарём зимой, главный тренер сборной Диего Алонсо верит в игрока — и не зря. Фернандо помог команде добраться до полуфинала ЧМ-2010.
Голкипер «Баварии» знает, что такое победа на чемпионате мира с 2014 года. Также Нойер брал бронзу в ЮАР и был лучшим игроком сборной Германии в 2020 году.
Капитаном сборной Уругвая Годин стал ещё на ЧМ-2014 в Бразилии. Его послужной список впечатляет: 157 матчей, 14 из которых — на ЧМ.
Капитан сборной Хорватии уже приводил команду к серебру чемпионата мира в России, став лучшим игроком турнира. В Катаре Лука наверняка не разочарует!
Дебют форварда за национальную команду состоялся в далёком 2005 году. С тех пор Руис вышел на поле 144 раза и забил 29 голов.
Мексиканский вратарь с гордостью носит бронзовую медаль Олимпийских игр — 2020. Спустя два года он едет в Катар, чтобы доказать, что она заслуженная. В матче с Польшей уже взял пенальти от самого Роберта Левандовского.
Вратарь «Ренна» будет страховать Уго Льориса на чемпионате мира — 2022. Манданда, скорее, талисман и лидер раздевалки. В «Ренне» он тоже играет нечасто.
Первенство мира в Катаре, несмотря на солидный возраст, станет для Вуковича лишь вторым в карьере и, вероятно, он снова не выйдет на поле. На ЧМ-2018 он был запасным. С Францией – тоже.
Амбициозный португалец обязательно захочет прибавить к золотой, серебряной и бронзовой медалям европейского первенства титул чемпиона мира. Тем более после скандального ухода из «МЮ».
Бразильский Монстр и по сей день остаётся ключевым игроком «Челси» и национальной команды. Обладатель серебра и бронзы Олимпиады блеснёт напоследок на ЧМ-2022.
Голкипер дебютировал за сборную Туниса ещё в 2007 году. С тех пор он провёл 73 матча, регулярно участвуя в Кубке африканских наций (2008, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017). Весь матч с Данией провёл в запасе.
Голландский вратарь становился чемпионом Европы среди молодёжных команд в 2006 году, теперь он постарается добиться успеха на взрослом уровне. Первый матч на ЧМ провёл на скамейке.
Самый титулованный футболист мира, как ни странно, так и не выиграл ни одного чемпионата мира. Видимо, это и держит Дани в большом спорте — игрок отправился на свой последний ЧМ.
Кавасима поздно дебютировал в сборной (в 24 года), но это не помешало ему стать лучшим голкипером страны в XXI веке. В 2018 году он стал самым возрастным японцем, игравшим на ЧМ, в Катаре может перебить свой же результат.
У Криштиану Роналду на чемпионате мира будет надёжный помощник. Вместе с Пепе они брали медали европейского первенства, а теперь будут вести к титулу молодых игроков сборной Португалии.
Сборная Канады впервые за 36 лет сыграет на ЧМ, а поведёт её Хатчинсон, который является рекордсменом по количеству матчей за национальную команду. Трёх игр не хватает ему до заветной сотни.
40 лет — солидная цифра даже для вратаря, тем не менее Талавера уверен в своих силах и продемонстрирует их на чемпионате мира, который, скорее всего, станет для него последним.