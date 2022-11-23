Дэнни Вукович, сборная Австралии — 37 лет и 7 месяцев

Первенство мира в Катаре, несмотря на солидный возраст, станет для Вуковича лишь вторым в карьере и, вероятно, он снова не выйдет на поле. На ЧМ-2018 он был запасным. С Францией – тоже.