10 матчей ЧМ-2022 на этой неделе, которые нельзя пропустить

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23 ноября, среда, 16:00: Германия — Япония

Обновлённая немецкая команда стартует! Увидим ли мы 18-летнего Мукоко на поле?

23 ноября, среда, 22:00: Бельгия — Канада

Две очень яркие атакующие команды. Мощное поколение Бельгии имеет, возможно, последний шанс что-то выиграть. Канадцы же впервые покажут себя.

24 ноября, четверг, 19:00: Португалия — Гана

Криштиану не скрывает, что приехал за Кубком мира. Хотя и не считает Португалию фаворитом. Месси уже проиграл первый матч, чем ответит Криштиану?

24 ноября, четверг, 22:00: Бразилия — Сербия

Тяжёлое испытание для крепкой сербской команды. Точно будут обороняться, но и атака у Сербии достойная: Йович, Митрович, Влахович. Ну а Бразилия – это Бразилия, россыпь звёзд.

25 ноября, пятница, 19:00: Нидерланды — Эквадор

Битва за первое место в группе А. Эквадор точно не будет сдаваться без боя. 

25 ноября, пятница, 22:00: Англия — США

Смогут ли англичане учинить разгром не только Ирану, но и яркой команде США?

26 ноября, суббота, 19:00: Франция — Дания

Датчанам пора показать умение выстраивать атаки.

26 ноября, суббота, 22:00: Аргентина — Мексика

Последний шанс для Аргентины исправить позор 1-го тура. Месси против Очоа, который уже взял пенальти от Левандовского.

27 ноября, воскресенье, 22:00: Хорватия — Канада

Матч, в котором многое решится в группе F.

27 ноября, воскресенье, 22:00: Испания — Германия

Топовая вывеска! Один из самых ожидаемых матчей группового этапа.