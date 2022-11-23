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Обновлённая немецкая команда стартует! Увидим ли мы 18-летнего Мукоко на поле?
Две очень яркие атакующие команды. Мощное поколение Бельгии имеет, возможно, последний шанс что-то выиграть. Канадцы же впервые покажут себя.
Криштиану не скрывает, что приехал за Кубком мира. Хотя и не считает Португалию фаворитом. Месси уже проиграл первый матч, чем ответит Криштиану?
Тяжёлое испытание для крепкой сербской команды. Точно будут обороняться, но и атака у Сербии достойная: Йович, Митрович, Влахович. Ну а Бразилия – это Бразилия, россыпь звёзд.
Битва за первое место в группе А. Эквадор точно не будет сдаваться без боя.
Смогут ли англичане учинить разгром не только Ирану, но и яркой команде США?
Датчанам пора показать умение выстраивать атаки.
Последний шанс для Аргентины исправить позор 1-го тура. Месси против Очоа, который уже взял пенальти от Левандовского.
Матч, в котором многое решится в группе F.
Топовая вывеска! Один из самых ожидаемых матчей группового этапа.