Элитный клуб фантастических бомбардиров. Роналду, конечно, тоже здесь.
Для Лео это четвёртый чемпионат мира, где он забил. Самый первый гол был на ЧМ-2006, в игре с Сербией и Черногорией (6:0). А ещё были ЧМ-2010 и ЧМ-2018.
Великий бразилец забивал на ЧМ-1958, ЧМ-1962, ЧМ-1966 и ЧМ-1970. А дебютный мяч — в 1958 году в 1/4 финала с Уэльсом (1:0).
Как и Пеле, легендарный немецкий форвард отметился на табло стадионов ЧМ-1958, ЧМ-1962, ЧМ-1966 и ЧМ-1970. Дебютный мяч на ЧМ-1958 забил Аргентине (1:3).
Лидер атаки сборной Германии забивал на ЧМ-2002, ЧМ-2006, ЧМ-2010 и ЧМ-2014. В дебютной игре на ЧМ-2002 Клозе выстрелил сразу хет-триком против саудитов (8:0).
Забивал на ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Свой дебютный гол Криштиану забил Ирану в 2006 году (2:0). И у Роналду есть уникальный шанс – отличиться на пятом Кубке мира! Этот рекорд Месси будет уже сложно побить, учитывая, что великий аргентинец собирается завершить карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре.