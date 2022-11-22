Португалец Криштиану Роналду

Забивал на ЧМ-2006, ЧМ-2010, ЧМ-2014 и ЧМ-2018. Свой дебютный гол Криштиану забил Ирану в 2006 году (2:0). И у Роналду есть уникальный шанс – отличиться на пятом Кубке мира! Этот рекорд Месси будет уже сложно побить, учитывая, что великий аргентинец собирается завершить карьеру в сборной после чемпионата мира в Катаре.